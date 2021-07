Prati, Ruta, Mosetti e Federico Fashion Style: una canzone estiva non si nega a nessuno La stagione dei tormentoni estivi è cominciata, ma a iscriversi quest’anno anche i personaggi della televisione come Federico Fashion Style con la sua “Io sono pazzesco”, ma anche Pamela Prati con “L’estate è adesso”, senza dimenticare la coppia Mario Forte – Antonella Mosetti con il singolo “Viva l’estate” e Maria Teresa Ruta con “Mi sveglio ballando”.

L'estate risveglia gli animi e le passioni e chi meglio delle attrici o delle social star possono raccontare questo sentimento di libertà, passando magari dal salotto televisivo al microfono? Se negli ultimi anni la tendenza al tormentone estivo era totale predominio di artisti pop, rap o reggaeton, più che mai quest'anno alcune delle più presenti personalità della televisione italiana si son cimentate con un brano, un tentativo divertente che ha però anche un altro lato della medaglia: l'incredibile seguito delle persone, numeri sul tubo che si avvicinano a quelli di artisti riconosciuti a livello nazionale. Solo nel 2021 è possibile osservare il successo di Pamela Prati con "L'estate è adesso", ma anche "Io sono pazzesco" di Federico Fashion Style, senza dimenticare Antonella Mosetti con "Viva l'estate" e "Maria Teresa Ruta" con "Mi sveglio ballando".

Dal pazzesco Federico Fashion Style alla sempreverde Pamela Prati

"Io sono pazzesco" è forse l'esempio più limpido di quanto i social e la tv si influenzino tra di loro, un processo che ha permesso al più famoso parrucchiere d'Italia Federico Fashion Style di declinare anche in musica il suo messaggio. Il brano, pubblicato un mese fa insieme al video ufficiale, esalta da una parte tutte le parole chiave, i tormentoni social del personaggio televisivo, dall'altra parte, attraverso il video, rende chiara l'immagine di Federico Fashion Style al pubblico. Il lusso, l'oro, l'Egitto e il suo imperatore: l'opinionista televisivo raccoglie tutto attorno a sé, parafulmine delle attenzioni degli ospiti e figura iconica nel ritornello quando canta: "Io sono pazzesco". Nulla da dire, soprattutto dopo aver osservato le 200mila visualizzazioni del video ufficiale. Ma Federico Fashion Style non è il solo, e in questo caso ci viene in aiuto Pamela Prati, sicuramente non al suo esordio discografico. Anzi la regina del Bagaglino, diventata una delle showgirl più conosciute in Italia, dopo aver pubblicato nel 1996 addirittura un album "Il tango delle 11", continua il suo viaggio musicale quest'anno con "L'estate è adesso", dopo i tentativi nel 2020 con Jay Peralta ne "La caricia". Tra una posa in acqua e una in piedi su una cabriolet, Pamela Prati recita in pieno il tormentone estivo, con numeri anche più convincenti rispetto al suo collega Fashion Style: "L'estate è adesso" in un solo mese ha raccolto oltre 300mila visualizzazioni.

I baci di Antonella Mosetti e le corse in spiaggia di Maria Teresa Ruta

Da Roma a Roma, dove per una Pamela Prati che perdi, trovi una Antonella Mosetti, che insieme al cantante neomelodico Mario Forte ha pubblicato lo scorso mese "Viva l'estate". Un progetto musicale che vede la showgirl interpretare il ritornello del brano, ma soprattutto essere la protagonista del video ufficiale, tra un drink in spiaggia e una serata in discoteca. Qui i numeri incominciano a salire anche grazie alla fanbase del cantante campano, con oltre 660mila visualizzazioni per il cortometraggio che accompagna la canzone su Youtube. E infine Maria Teresa Ruta, "che questo gioco se lo gioca" come canta in "Mi sveglio ballando", il suo singolo accompagnato dal video ufficiale su Youtube. L'ex conduttrice televisiva e da poco ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si immerge in un universo estivo in cui sembra sentirsi particolarmente a suo agio, tra coreografie in costume e improbabili corse in spiaggia. Anche il pubblico la premia, con il brano che ha superato le 100mila visualizzazioni in soli 10 giorni. Se è vero allora che un tormentone estivo non si nega a nessuno, gli ultimi due anni sono stati solo il primo passo, in un processo che vedrà le social star e le showgirl televisive lanciarsi in ambiziosi progetti musicali, rigorosamente sotto il sole e in riva al mare.