Povia: “Mai detto che il Covid non esiste, vi regalo un milione se dimostrate il contrario” Il cantante torna a parlare a pochi giorni dalla notizia della sua positività al Covid. Povia smentisce di aver mai negato l’esistenza del virus, ma conferma le sue posizioni contrarie a vaccino e green pass.

La notizia della positività al Covid di Povia ha suscitato un discreto clamore nei giorni scorsi. La ragione di tanto rumore è dovuta principalmente alle presunte posizioni contrarie al Covid assunte in passato. Nelle ultime ore, attraverso un video postato su Youtube, il cantante ha risposto a queste ricostruzioni negando fermamente di aver detto in passato di aver sostenuto che il Covid non esistesse. "Un messaggio a chi dice che io dico che il Covid non esiste… dove lo avrei detto? Regalo 1 milione di euro a chi mi trova la fonte. In tal caso siete intelligenti asintomatici (potevo dire coglioni ma sono educato). Buone dosi infinite". Così Povia, notoriamente schierato su posizioni no vax su Instragram, a seguito della notizia di essere stato colpito dal Coronavirus.

Povia: "Sono terrorizzato dal vaccino"

Quindi Povia ha proseguito: "Ho avuto una bella influenza abbastanza fastidiosa, ma non è che cambio idea. Ho sempre detto sin dal principio che sono terrorizzato dal Covid, ma ancora di più da questa cosa mostruosa che chiamano vaccino, che sta provocando effetti mostruosi. Ho visto un conoscente morire 24 ore dopo e uno non muovere più la gamba destra. La mia paura non è solo giusta, è giustificata, il governo dovrebbe lavorare molto di più sulla paura della gente e non pensare che gente come me abbia pregiudizi".

Povia assente alla manifestazione a causa del Covid

Posizioni personali che, d'altronde, non aveva mai nascosto. Povia si è detto da subito critico verso il green pass e verso il vaccino anti Covid. Nella giornata di sabato scorso, precisamente l'11 dicembre, avrebbe dovuto prendere parte a una manifestazione a Genova, ma stando alle ricostruzioni della stampa locale, aveva inviato un messaggio agli organizzatori della manifestazione nella città ligure, comunicando la sua impossibilità di partecipare e rassicurando circa le sue condizioni di salute.