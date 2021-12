Povia atteso alla manifestazione contro il green pass ma non si presenta: “È positivo al Covid” Secondo quanto riporta il sito Genova24.it, Povia era atteso come special guest di una manifestazione contro il green pass. Non si sarebbe presentato perché risultato positivo al Covid.

A cura di Daniela Seclì

Povia sarebbe risultato positivo al Covid. Lo riporta il sito Genova24. Secondo quanto si legge, l'artista era atteso a Genova nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, per partecipare a una manifestazione contro il green pass prevista in piazza della Vittoria. Tuttavia, non si sarebbe presentato e, tramite un messaggio inviato agli organizzatori, avrebbe fatto sapere di essere risultato positivo al Covid. Al momento, il cantautore non ha confermato la notizia sui suoi canali social ufficiali.

Povia atteso a Genova per manifestazione contro il green pass

Secondo quanto riporta la fonte, Povia avrebbe dovuto partecipare a una manifestazione contro il green pass a Genova. In particolare, sarebbe stato "lo special guest dell'appuntamento musicale". L'artista non ha mai nascosto la sua posizione critica verso il green pass e verso il vaccino anti Covid. Nella giornata di oggi, sabato 11 dicembre, avrebbe inviato un messaggio agli organizzatori della manifestazione nella città ligure, comunicando la sua impossibilità di partecipare e rassicurando circa le sue condizioni di salute.

Non ha commentato la notizia della positività al Covid

Secondo Genova24, il contenuto del messaggio inviato da Povia agli organizzatori dell'evento contro il green pass sarebbe stato il seguente: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”. Gli organizzatori avrebbero aggiunto di avere avuto modo di parlare con lui e di essere tranquilli circa le sue condizioni di salute: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli”. In queste ore, Povia è intervenuto sui suoi profili social ma solo per smentire l'indiscrezione secondo la quale avrebbe presentato un brano al Festival di Sanremo e sarebbe stato scartato. Al momento, non ha commentato la notizia di Genova24.it secondo la quale sarebbe positivo al Covid.