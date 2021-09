Post Malone e il suo diamante da record impiantato nei denti: costa 1.6 milioni di dollari È stato uno degli acquisti più eccentrici nella variopinta scena hip hop americana quello fatto da Post Malone, che negli scorsi mesi ha deciso di sostituire due suoi canini con due denti completamente fatti con diamanti da 40 carati. L’acquisto e il trapianto, avvenuto grazie all’aiuto del dentista delle star Thomas Connelly ha avuto un costo di oltre 1.6 milioni di dollari.

A cura di Vincenzo Nasto

Se in America non sconvolgono più le cinque cifre per l'acquisto di un grillz, una griglia per i denti placcata in metalli preziosi, come accaduto a Quavo con una spesa intorno ai 250mila dollari, sicuramente impressiona l'acquisto di Post Malone. Uno degli artisti più premiati del panorama USA ha deciso di impiantarsi due canini in diamante, con una cifra che supera il milione e mezzo di dollari. Una scelta che lo rende tra gli acquisti più preziosi in termini di gioielli e pietre preziose, seguendo l'esempio di Lil Wayne, che già nei primi anni '10 del 2000 aveva deciso di sostituire i suoi denti con opere in ceramica e gioielli preziosi.

I denti in diamante da 1,6 milioni di dollari

Prima ha cantato "Hollywood's Bleeding", titolo del suo terzo album in studio e uno degli episodi più fortunati del progetto, disegnando un mondo perverso della città del peccato, in cui veniva inseguito da sanguisughe pronte a succhiargli via la vita, poi è finalmente diventato uno di loro, grazie a canini in diamante da oltre 1,6 milioni di dollari. Stiamo parlando di Post Malone e del suo acquisto, un vero e proprio impianto dentale che ha interessato i canini dell'artista. A rivelarlo, uno dei fautori negli Stati Uniti della moda dei grillz e degli impianti dentali, il dentista delle celebrità Thomas Connelly, aiutato da Naoki Hayashi e di Isaac Bokhoor di Ancel City Jewelers. L'incontro tra il dentista e Post Malone era avvenuto qualche anno prima, quando i due al Madison Square Garden di New York avevano parlato di creare un dente completamente fatto di diamante, una tecnica nuova come ha spiegato successivamente il dentista.

La realizzazione e la richiesta da parte degli altri Vip

Quasi un anno e mezzo di lavoro, tra ricerca e lavorazione del diamante. Connelly ha spiegato quanto è stato difficile trovare pietre preziose così pure per la costruzione di un'opera unica, come un dente fatto interamente in diamante: "Abbiamo dovuto utilizzare diamanti da 40 carati, dal valore di 1,6 milione di dollari. Per fare un canino da sei carati, per esempio, serve un cubo da 12 carati, quindi c'è molto spreco. Posso solo aggiungere che per arrivare alla forma richiesta abbiamo utilizzato abbastanza materiale per fare tre o quattro diamanti". Connelly ha confermato che i due canini, oltre a essere incredibilmente brillanti, sono completamente funzionanti e in poco tempo potrebbero diventare una moda, già richiesti da sportivi come il ricevitore di football americano Odell Beckham Jr: "Sono in contatto con diverse persone, aspettavano di capire come sarebbe andata. Vedremo".