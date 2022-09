Post Malone cade nel vuoto e si infortuna durante un concerto: le urla e la diagnosi Durante il concerto a St.Louis, Post Malone è volato giù in un buco del palco, sbattendo forte la cassa toracica e il polso: il video della caduta qui.

A cura di Vincenzo Nasto

Post Malone 2022, foto di Comunicato Stampa

Non è la prima volta che vuoti sul palco rendano difficili le esibizioni degli artisti, soprattutto su piattaforme per grandi concerti come può essere quello di Post Malone a St.Louis. Una storia che sarebbe potuta finire molto peggio e che invece si è risolta con la brutta contusione di tre costole per l'artista Austin Post, vero nome del cantante, come ha rivelato il suo agente Dre London. Post Malone ha cercato di riprendere anche la sua esibizione, ma con grosse difficoltà, durando solo 10 minuti e concludendo il live con due brani, "Rockstar" e "Cooped Up". Nei minuti successivi al concerto, Post Malone ha voluto ringraziare i suoi fan per le preghiere e per le attenzioni ricevute dopo la caduta sul palco, confessando di voler organizzare un nuovo spettacolo nella città da due ore, così da recuperare le sei tracce della scaletta, che a causa dei motivi di salute, sono state saltate.

Un incidente "spettacolare", almeno com'è stato definito dai portali americani, soprattutto per le conseguenze "lievi" riportate poi dal cantante. Durante il suo concerto a St.Louis, Post Malone stava esibendosi con la sua hit del 2019 "Circles", quando a un certo punto, non accorgendosi del vuoto al centro del palco, precedentemente allestito per le chitarre e gli strumenti, ci è caduto dentro. Il volo è stato tremendo, con Post Malone che si ritrova quasi completamente nel buco, sbattendo la cassa toracica e il braccio destro contro il palco mentre si riprendeva. Un salto che ha coinvolto anche la parte inferiore del corpo, che non ha subito fortunatamente fratture a caviglia e ginocchia. Il cantante ha cercato subito di tirarsi su, ma l'impatto, anche sonoro, evidente, lo ha costretto a distendersi e a urlare dal dolore, prima dell'arrivo dei paramedici.

In 15 minuti paramedici e assistenti hanno cercato di rimetterlo in piedi, anche grazie all'aiuto di antidolorifici: il cantante è riuscito a riprendere solo 10 minuti dello spettacolo, concludendo il live con due brani, "Rockstar" e "Cooped Up". Ha poi abbandonato l'arena per dirigersi in ospedale. Lì è incominciato lo sfogo/chiarimento di Post Malone che ha pubblicato un video su Twitter in cui spiega: "Ogni volta che facciamo la parte acustica dello spettacolo, le chitarre sul supporto della chitarra si abbassano e c'è questo grosso buco del cu**, quindi giro lì e giro l'angolo e mi sono spaccato. Mi ha fatto abbastanza bene, mi ha fatto stare abbastanza bene". Il commento ironico di Post Malone si aggiunge alla promessa alla città per il prossimo spettacolo: "La prossima volta che sarò lì, faremo un spettacolo di due ore per compensare le canzoni di coppia che ci siamo persi".