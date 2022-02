Placebo e Muse suoneranno nello stesso giorno al Firenze Rocks 2022 Gli appassionati del rock potranno gioire alla notizia che i Placebo suoneranno al Firenze Rocks 2022, lo stesso giorno in cui si esibiranno anche i Muse.

A cura di Ilaria Costabile

Fonte Instagram, ph. Mads Perch

Tra gli eventi musicali più importanti che si tengono in Italia c'è senza dubbio il Firenze Rocks, che quest'anno dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornerà in presenza ad allietare gli appassionati che riempiranno nuovamente la Visarno Arena di Firenze. In questa edizione ci saranno anche due band che hanno fatto la storia del rock, stiamo parlando dei Muse e dei Placebo, che suoneranno nello stesso giorno sul palco fiorentino.

Muse e Placebo al Firenze Rock

Una notizia strepitosa per gli amanti del rock, ma anche per coloro che, pur non essendo fan, riconoscono alle due band un'importanza significativa nella storia della musica. La lista degli ospiti protagonisti al Firenze Rocks è stata aggiornata di recente e oltre a quello dei Muse, di cui già si vociferava, si è aggiunto anche quello dei Placebo. Questi ultimi parteciparono alla prima edizione della manifestazione, nel 2017, quindi quello sul palco dell'evento fiorentino è un vero e proprio ritorno a casa per band guidata da Brian Molko. La data da segnare è quella del 17 giugno, quando uno dopo l'altro sarà possibile vedere le loro performance. Nei giorni successivi, poi, ci saranno altri grandi nomi della musica rock: il 18 giugno saliranno sul palco i Red Hot Chili Peppers e A$AP Rocky, mentre il 19 ci saranno i Metallica e ad aprire l'intero festival saranno i Green Day il 16 giugno.

I Placebo portano il loro nuovo album

Non soltanto brani tra i più conosciuti e amati delle rispettive band, ma ad esempio i Placebo porteranno all'attenzione del pubblico anche alcuni brani del nuovo album dal titolo “Never Let Me Go”, che è stato annunciato di recente e di cui si attende l'arrivo il 25 marzo 2022. Al momento, prima dell'uscita definitiva del disco, sono stati resi noti ben tre pezzi: “Beautiful James”, “Surrounded by Spies” e “Try Better Next Time”. I Placebo, poi, si esibiranno anche in altre città italiane: il 29 giugno a Mantova e il 27 ottobre anche a Milano.