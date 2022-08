Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti: “Non è vero che ci siamo sciolti, una bufala colossale” Riccardo Zanotti è intervenuto per smentire con fermezza l’indiscrezione secondo la quale i Pinguini Tattici Nucleari sarebbero pronti a sciogliersi.

A cura di Daniela Seclì

Nelle ultime ore è serpeggiata l'indiscrezione secondo la quale i Pinguini Tattici Nucleari e dunque Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati, sarebbero pronti a sciogliere la band e a prendere direzioni diverse. Riccardo Zanotti si è visto costretto a intervenire sui social per fare chiarezza.

La smentita di Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti si stava godendo la vacanza in Irlanda quando ha saputo dell'indiscrezione che si era diffusa in Italia, secondo la quale i Pinguini Tattici Nucleari avrebbero deciso di sciogliersi. In una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr) ha smentito seccamente la notizia e ha spiegato di non capire come possa essere venuta fuori questa "fake news":

Eccoci, io sono in vacanza in Irlanda, c'è un forte vento, spero riusciate a sentirmi. Mi arriva una notizia. La notizia è che ci siamo sciolti, che i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Io non so che problema abbia certa stampa che ha dato questa notizia, ma non è assolutamente vero. Non ho idea del perché sia stata data. È una colossale fake news. Va be' ci sta. Anzi, meglio ancora, è una colossale bufala. Ci vediamo presto.

L'indiscrezione sui Pinguini Tattici Nucleari che si sciolgono

Insomma, come chiarito da Riccardo Zanotti, sembra che i fan dei Pinguini Tattici Nucleari possano dormire sonni tranquilli. Proprio in queste ore è uscito il nuovo singolo, intitolato "Dentista Croazia". Tuttavia, dopo la smentita dell'artista, PipolTV – che già qualche ora prima aveva dato per certa l'intenzione dei "Pinguini" di sciogliersi – ha rincarato la dose: "Noi ripetiamo che siamo pronti a scommettere che il futuro di Riccardo Zanotti sarà da solo, da solista. Con album già pronto e contratti firmati. Scommettiamo? I ‘Pinguini’ non si scioglieranno a dire di Zanotti ma lui canterà da solo".