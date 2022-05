Piccolo incidente sul palco per Dua Lipa: la caduta durante il concerto a Milano Dua Lipa si è esibita nel corso del secondo appuntamento in concerto a Milano, al Forum di Assago, dove durante un’esibizione è caduta per poi rialzarsi immediatamente. Il video è diventato virale.

A cura di Ilaria Costabile

Un piccolo imprevisto per Dua Lipa, la popstar di fama internazionale, che durante il suo concerto a Milano al Forum di Assago, è caduta nel corso di un'esibizione e il video dell'accaduto è diventato in poco tempo virale. La seconda data italiana del Future Nostalgia Tour è stata segnata anche da questo evento che, però, pare non aver minimamente scalfito la cantante che dopo poco ha ripreso a cantare per il suo pubblico.

La caduta di Dua Lipa

Il pubblico in visibilio pronto a cantare e a muoversi al ritmo delle canzoni di Dua Lipa, la cantante di origini kosovaro-albanesi formatasi a Londra che ha stregato il mondo della musica e del pop internazionale, si è trovato di fronte ad un momento di grande show, durante la seconda data milanese del tour della star in Italia. La star mentre si esibiva sulle note di Be The One, è scivolata sul palco ed è caduta, per poi rialzarsi prontamente aiutata da un ballerino che subito è arrivato in suo soccorso, in modo da poter proseguire lo show come se nulla fosse accaduto.

Le tappe italiane del tour di Dua Lipa

Come è accaduto per grandi nomi della musica internazionale, che hanno dovuto rimandare i loro concerti a causa della pandemia, anche Dua Lipa si è trovata costretta a posticipare le date del suo tour. Ed ecco che, dopo un'attesa durata quasi due anni, la cantante è riuscita a mettere piede in Italia, dove erano previste tre date. Due si sono tenute a Milano nelle giornate del 25 e 26 maggio e quella successiva prevista per il 28 maggio a Casalecchio di Reno all'Unipol Arena. Ovviamente i biglietti sono andati a ruba, soprattutto per le date milanesi, alle quali hanno partecipato migliaia e migliaia di fan, che hanno omaggiato una delle grandi voci della musica contemporanea, che pur avendo solo 28 anni è sul mercato musicale da quando era poco più che una ragazzina, confermando di avere un talento e una voce incredibili.