Phil Collins “ormai è immobile”, peggiorano le condizioni di salute del cantante A precisarlo all’Independent è stato Mike Rutherford dei Genesis, che ha parlato delle attuali condizioni di salute dell’ex compagno di band, oggi 72enne.

A cura di Andrea Parrella

Phil Collins (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Peggiorano le condizioni di salute di Phil Collins. Il musicista, che alcuni mesi fa aveva annunciato il suo ritiro dalle scene a causa dei suoi problemi di salute, "Ormai è immobile" a causa della sua malattia. A precisarlo all'Independent è stato Mike Rutherford dei Genesis, che ha parlato delle attuali condizioni di salute dell'ex compagno di band, oggi 72enne.

"Si sta godendo la vita a casa"

Mike Rutherford ha aggiunto dettagli sulla situazione di Collins, che negli ultimi anni aveva provato a esibirsi comunque, salendo sul palco in sedia a rotelle, specificando che Collins "durante il tour aveva un ottimo umore, ma adesso sta bene a casa, si gode la vita, dopo aver lavorato duramente".

L'addio alle scene di Phil Collins per problemi di salute

La leggenda dei Genesis ha subito una lesione alla colonna vertebrale nel 2007 e negli ultimi anni ha lottato per esibirsi, salendo sul palco su una sedia a rotelle. L'ultimo concerto il 26 marzo 2022 a Londra, poi, l'annuncio del ritiro. "Phil Collins annuncia il suo addio alla musica. Dopo il concerto dei Genesis di sabato 26 marzo a Londra, alla O2 Arena, l'artista non si esibirà più dal vivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Collins, 71 anni, comunicando pubblicamente l'intenzione di ritirarsi. Una volontà che aveva già manifestato questa volontà nel 2010, affermando di voler dedicare più tempo alla famiglia e "stare vicino ai miei figli di 5 e 9 anni".

I problemi alla schiena e la doppia operazione

La ragione della scelta definitiva a più di dieci anni di distanza non è solo di tipo familiare, ma soprattutto per motivi di salute. A dare i particolari della vicenda è il Mirror online, che riferisce come il batterista e cantante non riesca più a suonare a seguito degli interventi chirurgici alla schiena. Collins ha commentato ironicamente, dicendo che ora dovrà "trovare un vero lavoro".