Perché tha Supreme e Neffa hanno collaborato in “uNa DiReZioNe giUsTa”: generazioni a confronto

In "uNa DiReZioNe giUsTa" (è scritto così, ovviamente) si incrociano due generazioni lontane del rap italiano. Due talenti puri, che a modo loro hanno segnato il genere nelle loro generazioni. Pochi giorni fa, infatti, è uscito il nuovo singolo firmato da tha Supreme (e dal suo alias yungest Moonstar) assieme a Neffa, nome storico del rap – e non solo – italiano che ha segnato la musica italiana degli ultimi decenni. E una delle canzoni con cui lo ha fatto è proprio "Lontano dal tuo sole", brano del 2009 contenuto nell'album "Sognando contromano" che il giovanissimo Davide Mattei ha riletto a modo suo, attualizzandola e dandole il marchio di fabbrica tha Supreme.

Perché tha Supreme ha rifatto Neffa

Per lanciarlo, tha Supreme aveva scritto su Instagram che quello di Neffa: "uno dei miei pezzi preferiti in assoluto feat.? fuori il 30 luglio". E c'è voluto poco per capire chi sarebbe stato a collaborare con lui per quello che dovrebbe essere il primo tassello del Sfaciolate Mixtape Pt. 1 annunciato a inizio luglio dal rapper e produttore romano che aveva scritto: "Sarà suddiviso in più parti, ho circa 40 brani, aspettatevi la pt.1 da un momento all'altro". La canzone si rifà, quindi, al successo del rapper campano, con tha Supreme che oltre a produrla, canta una strofa inedita e ricanta il ritornello originale. In poche ore, poi, il liryc video della canzone è volato in tendenze su Youtube, superando le 600 mila views.

Il testo di uNa DiReZioNe giUsTa

Io sono qui in un mondo che ormai

Gira intorno a vuoto

Lontano dal tuo sole

Piove ma io qualche cosa farò

Per sentire ancora

Tutto il calore che ora non ho

E avere un po' di pace che ora non ho

E luce nei miei occhi che ora non ho

Una direzione giusta che ora non ho

Che ora non ho, oh

Che si fa a ‘sto punto? Quando arrivi in fondo

Quando gira il mondo resti tu e sei vuoto

Quando tutto è rotto tranne questo specchio

Che ti credi, mo' ti vedi vecchio

Scappi e giri intorno, notte uguale al giorno

Sveglio mentre dormi, sogni già da sveglio

Mentre aspetti il solе, mentre aspetti il mеglio

Mentre muori perché stai vivendo

Puoi scrivere alla luce di un lume

Parole che ti scorrono a fiume

Soffri proprio lì, con la mano sopra al cuore

Tu e la luna e neanche ti vede

Cerchi solo quello che non puoi avere

Bevi e c'è un buco nel bicchiere

Chissà come si sente chi guarda la pioggia cadere

Io sono qui in un mondo che ormai

Gira intorno a vuoto

Lontano dal tuo sole

Piove ma io qualche cosa farò

Per sentire ancora

Tutto il calore che ora non ho

E avere un po' di pace che ora non ho

E luce nei miei occhi che ora non ho

Una direzione giusta che ora non ho

Che ora non ho, oh

Ho creato un mio mondo perché in questo nostro

Non sentivo di appartenergli fino in fondo

Mi hai chiamato stronzo perché sporco il tempo

Ma è che dentro esplodo e son freddo in ‘sto incendio

No, non me la prendo se mi parli al back

Tanto è lì che rimani se non ti alzi mai, man

Credo nel cielo perché è vero che qualcosa è in me

Lo so per certo e no, non devo dimostrarlo a te, yeah

A te, non devo dimostrarlo a te

A te

Sai che ho cambiato smile, ho sfruttato l'hype

Solo per arrivar a chi non sta mai alright (Sta mai alright)

Se mi chiedi come sto è perché in realtà lo sai

Io sono qui in un mondo che ormai

Gira intorno a vuoto

Lontano dal tuo sole

Piove ma io qualche cosa farò

Per sentire ancora

Tutto il calore che ora non ho

E avere un po' di pace che ora non ho

E luce nei miei occhi che ora non ho

Una direzione giusta che ora non ho

Che ora non ho