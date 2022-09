Perché Sangiovanni ha posticipato l’ultima data del tour: “Avevo forti fitte allo stomaco e nausea” Sangiovanni ha raccontato via Instagram il problema di salute che lo ha costretto ad annullare l’ultima tappa del suo tour estivo, inizialmente prevista per il 4 settembre a Cremona e riprogrammata per oggi (5 settembre). Il cantante ha avuto forti fitte allo stomaco e nausea poco prima di salire sul palco.

A cura di Elisabetta Murina

Sangiovanni avrebbe dovuto concludere il suo tour estivo lo scorso 4 settembre a Cremona. Un problema di salute però lo ha costretto ad annullare la data e a posticiparla a questa sera, lunedì 5 settembre. Con un video pubblicato sui social, il cantante ha spiegato cosa gli è successo: "Purtroppo soffro di queste fitte allo stomaco ormai da un anno e mezzo".

Perché Sangiovanni ha annullato il concerto a Cremona

L'ex finalista di Amici, che questa estate ha girato l'Italia con il suo tour estivo, è stato costretto ad annullare l'ultima tappa per via di forti fitte allo stomaco, di cui soffre da più di un anno e che confessa di aver trascurato in diverse occasioni, attribuendole allo stress o alla cattiva alimentazione:

Purtroppo soffro di queste fitte da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure, in alcuni momenti ne ho sofferto di meno in altri di più, ma non mi sono mai fatto visitare, perché sai una volta magari pensi che sia qualcosa che hai mangiato, colpa dello stress, della stanchezza o dell'ansia. Ho sempre trascurato questa parte perché ho dedicato sempre me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare senza pensare di prendere un giorno per me, per la mia salute.

La scorsa sera, 4 settembre, il dolore si è presentato in maniera intensa proprio poco prima di salire sul palco, quando era già vestito e con le cuffie all'orecchio. Nonostante l'aiuto dei paramedici e dei farmaci, le fitte e la nausea non sono passate, costringendolo così ad annullare la data: "Non riuscivo più a muovermi, perché più mi muovevo più avevo i conati, quindi non sarei riuscito a cantare o comunque non sarebbe stato bello salire sul palco e scendere poco dopo a causa di come stavo". Sangiovanni si è detto dispiaciuto per l'accaduto, ma contento che la data sia stata posticipata solo di un giorno.

Il tour estivo di Sangiovanni

Dopo il tour nei club che hanno registrato tutte il sold out, Sangiovanni è tornato con il suo Cadere Volare tour 2022. Sedici appuntamenti che hanno visto l'artista esibirsi su palchi e festival di tutta Italia, in attesa di due appuntamenti speciali in autunno, a Milano e Roma. La data conclusiva sarà oggi, 5 settembre, a Cremona. Durante lo show, l'ex volto di Amici si è esibito con i suoi successi e con il suo ultimo album, Cadere volare, che contiene diversi singoli di successo, come Farfalle e Scossa.