Perché la Gen Z va in giacca e cravatta al cinema: Rich Minion e la #GentleMinions virali su TikTok L’ultimo capitolo della saga “Cattivissimo Me” ha stimolato il pubblico della Gen Z a rendere virale il film attraverso la challenge #GentleMinions su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

La challenge #GentleMinions in tendenza su TikTok, 2022

Per chi si aspettava una vittoria al botteghino nello scorso weekend di titoli come "Top Gun: Maverick" o "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", ma anche "Elvis", rimarrà deluso. Con 125 milioni di dollari, i botteghini americani hanno premiato la scorsa settimana il quinto film della saga "Cattivissimo me", arrivata allo spin-off "Minions: The rise of Gru". Oltre 12 anni di franchising della saga cinematografica, cresciuta parallelamente al pubblico della Gen Z, che negli ultimi giorni ha trascinato il titolo anche grazie a una challenge virale su TikTok: si tratta della #GentleMinions, che in poche settimane ha raggiunto oltre 15 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. La sfida consiste nel presentarsi in giacca e cravatta al cinema per guardare il film, con in sottofondo il brano "Rich Minion" di Yeat, singolo che fa parte della colonna sonora dello spin-off di "Cattivissimo me".

Il significato di Rich Minion

"Rich Minion" è sicuramente uno dei brani più importanti della colonna sonora di "Minions: The rise of Gru". L'autore, il rapper americano Yeat, tra il 2021 e il 2022 aveva lanciato piccoli spoiler del brano sui suoi profili social, prontamente cancellati dopo poche ore, mentre la sua etichetta, la Lyrical Lemonade di Cole Bennett, era stata incaricata di produrre merchandising per la saga cinematografica. Il singolo è stato poi annunciato proprio da Bennett, che su Twitter aveva rivelato di aver convinto i registi di utilizzare "Rich Minion" nella colonna sonora, diventato a quel punto, il brano su cui scommettere. Yeat sposa perfettamente la dimensione cinematografica e meme della saga, raccontando nel brano di esser diventato ricco attraverso questo brano, e giurando amore eterno per i Minions. Nel testo è possibile anche ritrovare gli attacchi all'antagonista principale del film, Vector, ma anche quanti soldi è stato pagato per la commissione del brano: "Ho fatto una canzone per i Minions, quanto mi hanno pagato? Un milione, eh".

La challenge #Gentleminions in tendenza su TikTok

I 125 milioni di dollari raccolti nel primo weekend di uscita del film "Minions: The Rise of Gru" non potrebbero essere tali senza il coinvolgimento della Gen Z nella viralità del film e della challenge #GentleMinions. Nata solo pochi giorni fa, anche grazie al brano in sottofondo "Rich Minion" di Yeat, la sfida vede protagonista il pubblico giovane accorso al cinema per vedere l'ennesimo capitolo della saga. La particolarità sta nell'abbigliamento e nell'atteggiamento di questo pubblico, che riunitosi in grandi gruppi, si è presentato nelle sale cinematografiche in giacca e cravatta, replicando anche il gesto di unione delle punte delle dita delle mani. Ma perché? I creator cercano di imitare nel loro video il personaggio di Gru, protagonista del film, che rinuncia ai suoi vestiti quotidiani per abiti eleganti, e utilizza questa posizione delle mani per concentrarsi. La challenge ha ricevuto oltre 15 milioni di visualizzazioni, ma non è finita qui: perché se la Universal è molto felice per la challenge su TikTok, più sale cinematografiche stanno vietando questo tipo di abito per la visione del film.

