Perché Encanto è un successo Disney? Lo racconta “We Don’t Talk About Bruno” su TikTok Dopo aver conquistato tre nomination agli Oscar 2022, il racconto del successo di Encanto della Disney attraverso “”We Don’t Talk About Bruno” su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Encanto, Foto Comunicato Stampa @disney

Solo poche ore fa, l'ufficialità: il progetto d'animazione Disney "Encanto" entra a far parte delle nomination agli Oscar, con ben tre candidature. L'Academy, arrivata alla 94esima edizione della kermesse, ha candidato il film come miglior film d’animazione, miglior colonna sonora di Germaine Franco e la miglior canzone originale: "Dos Oruguitas", firmata da Lin-Manuel Miranda. Nel frattempo, "We Don’t Talk About Bruno", altra canzone tratta dal film, che racconta il rapporto della famiglia Madrigal con lo zio veggente Bruno, è diventata virale su YouTube e TikTok, conquistando anche la prima posizione della classifica Billboard Hot 100, divenendo il primo brano di un film Disney a raggiungere questo traguardo da “A Whole New World” tratta da Aladdin nel lontano 1993 e il primo in assoluto a mantenere per una seconda settimana la prima posizione. Ma non finisce qui, perché anche “Surface Pressure” ha raggiunto la top10 della Billboard Hot 100.

Il successo che scalza Adele dalla 1° della Hot 100 Billboard

Oltre due miliardi di stream in tutto il mondo per una delle colonne sonore più virali della storia dei film d'animazione: stiamo parlando di "We Don’t Talk About Bruno". Il brano, che è riuscito a scalzare Adele e la sua "Easy on me" dalle prime posizioni della Hot 100 Billboard, ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e i tre miliardi di visualizzazioni su TikTok. Un risultato incredibile, soprattutto sulla piattaforma cinese, in cui i creator hanno cercato di ricreare le atmosfere e i passi di danza, ispirandosi alla coreografia introdotta nel film d'animazione. A incuriosire gli utenti di TikTok non è solo la storia di Mirabel, unico elemento della famiglia a non detenere potere magici: la maestria con cui i parenti evitano di parlare dello zio veggente Bruno è il simbolo di una scena perfettamente riuscita.

La viralità su TikTok

Su TikTok infatti i creator non sono tardati ad arrivare, con due opzioni diverse, ma che rappresentano al meglio il sentimento del film. Da una parte c'è chi ha voluto seguire le coreografie di Jamal Sims e del suo team di ballerini, punto di riferimento per i passi di danza da interpretare col brano. Dall'altra parte, alcuni creator hanno avuto la possibilità di scegliere molti personaggi da interpretare durante la canzone: dai versi silenziosi della cugina di Mirabel, Dolores, a quello particolarmente più teatrale del cugino Camilo. C'è invece chi ha voluto riprendere gli abiti proprio dello zio Bruno, che durante le riprese della scena lo si vede apparire in lontananza, sfuggente, col suo cappuccio a nascondere i folti capelli ricci e i baffi, che lo contraddistinguono dagli altri personaggi.