Perché dovete vedere il video di Dubbi di Marracash: l’evoluzione delle fragilità dell’essere umano A sette mesi dall’uscita dell’ultimo album di Marracash “Noi, loro e gli altri”, il cantante ha pubblicato il video di “Dubbi” con i disegni di Berber.

A cura di Vincenzo Nasto

Fotogramma video ufficiale "Dubbi" Marracash 2022, opera di Tarik Berber

Cosa unisce un’esposizione di 2500 disegni con una delle canzoni più importanti degli ultimi 12 mesi? Il video di “Dubbi” è un capolavoro grafico, diretto da Tarik Berker, che con 2500 disegni a mano, 12 per ogni secondo, è riuscito a immortalare il senso di un brano che ha piantato radici profonde, neanche minimamente paragonabili alla forza musicale del brano. Il video, uscito appena 24 ore fa, è in tendenza su YouTube e conta di diventare tra i video rap più virali degli ultimi anni.

L'esposizione artistica al centro di Milano

Come aveva confermato alcune settimane fa sui social Marracash, il video di “Dubbi” sarebbe stata un’opera contemporanea: non ha sicuramente tradito le aspettative. Basti pensare che per la produzione del video, il rapper si è avvalso della matita del disegnatore Tarik Berber, un artista bosniaco nato a Banja Luka, oggi di casa a Milano. I suoi 2500 disegni, 12 per ogni secondo, hanno restituito graficamente ciò che il rapper era riuscito a scrivere su carta, nella produzione di “Noi, Loro e gli Altri”. Ma non è finita qui, perché a 24 ore dall’uscita del disco, Marracash, in collaborazione con la Collezione Ramo, allo spazio no profit Assab One di Milano, ha dedicato una mostra al video, con protagonista principale “un corpo maschile dalla linea pulita cammina, nero su bianco”.

Il significato del video di Dubbi

Ma cosa rappresenta “Dubbi”? Il brano, tra i più intimi dell’ultimo lavoro discografico di Marracash, è una seduta di terapia, una descrizione analitica dei processi mentali del cantante, devastato dai dubbi sulla sua evoluzione. Dal concetto di famiglia e amore, come quando canta: “Ora lei è il mio strizza, dice che la normalità mi terrorizza, che non c'entri proprio la famiglia? Anni fa, cazzo, sarei crepato dal ridere, non temo la morte, ma ho paura di non vivere”. In bilico anche il suo rapporto con le sostanze, diventate un cumulo di spiacevoli conseguenze, come l’impossibilità di dormire senza sonniferi: “Anni fa, sì, la tiravo, ora è raro. Canne sono ancora schiavo, paglie in calo, ho problemi con il sonno più che altro, senza pillole non dormo ormai da tanto”. Anche i rapporti coniugali, relativi all’epoca alla sua compagnia Elodie, vengono mostrati attraverso una lente d’ingrandimento, filtrata dalle insicurezze del musicista: “L'amore? L'amore di cui parla, cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla? Un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un'altra, ho quarant'anni e mai visto un legame che rimanga”.

Il testo di Dubbi

Niente di eccezionale la mia storia

I miei non eran dottori e nemmeno ladri

Dalle miei parti, sa, era già qualcosa

Le vere star per noi erano i criminali

No dialogo a un tavolo, non li biasimo

Lavoro sporadico, sfratto e due figli a carico

E dirlo è pessimo, è come non ci conoscessimo

Cosa sognassero non me lo immagino

Ora lei è il mio strizza, dice che la normalità mi terrorizza

Che non c'entri proprio la famiglia?

Anni fa, cazzo, sarei crepato dal ridere

Non temo la morte, ma ho paura di non vivere

(Di non vivere? Come i tuoi?)

(Pensi questo? Di stare vivendo adesso che hai successo?)

Ho giocate le mie carte

La lotta per la vita è crudele, ma affascinante

Ne ho ho fatto un'arte, ne ho fatto parte

Marracash affianco un fratello più grande

Uno che fruga nella realtà, la fuga da una realtà pesante

Cercando di farci dei soldi durante

Malgrado poi gli anni balordi e tutti i rischi corsi

Guardando quei problemi grossi che si fanno enormi

Quelli brutti sono diventati bei ricordi

Quelli troppo brutti li ho rimossi

E sono rimasti i dubbi, dubbi, dubbi

Martellanti dubbi, dubbi, dubbi, dubbi

Dubbi, dubbi, dubbi

Martellanti dubbi, dubbi, dubbi, dubbi

Anni fa, sì, la tiravo, ora è raro

Canne sono ancora schiavo, paglie in calo

Ho problemi con il sonno più che altro

Senza pillole non dormo ormai da tanto

"Quanto?", chiede, più di quattro anni, non mi guardi male

So che il foglietto diceva: "Max quattro settimane"

Ho strani sbalzi e non so cosa li causi

La mente mente, trova nuovi modi di ingannarmi

L'amore? L'amore di cui parla

Cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla?

Un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un'altra

Ho quarant'anni e mai visto un legame che rimanga

Un amore materno, viscoso, non mi serve, non lo voglio

Per me è solo un modo per nascondersi dal mondo

(Tuo fratello ha due bambini splendidi, non li avrai mai)

(Nessuno ti aspetta, si fotte di come stai)

Anche questo, tutto questo

Volevo davvero questo? Tutta la vita che ci penso

Forse non credo più al prodotto che vendo

Che paradosso, no? Che io per essere me stesso

Sia costretto a andare dove non mi riconoscono

Ci sarà dell'altro oltre lo sfarzo per lo sforzo

Qui dall'alto penso che ho sacrificato troppo

Amo il caos, odio sia tutto sotto controllo

Non mi va che fare soldi a palate

Mi faccia un ricco che non sa più allacciarsi le scarpe

È lampante, accade già in questo istante

Sorrida il mio conflitto va dritto nelle sue tasche

Forse fare musica è l'unica soluzione

Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore

Forse non c'è fuga che conduca all'evasione

Forse stavo bene tra i perdenti e gli idealisti

Forse la salute mentale è roba da ricchi

Forse per andare avanti non devi ascoltarti

Come fanno gli altri? Li vedo così convinti

E senza dubbi, dubbi, dubbi

Tutti senza dubbi, dubbi, dubbi, dubbi

Tutti, tutti, tutti

Tutti senza dubbi, dubbi, dubbi, dubbi

Sì, ti porto a fare un viaggio solo io e te

Ma se andiamo sul privato, non intendo il jet

Non c'è una destinazione

E non so se si arriverà (eh, dove?)

Non c'è una destinazione

Nel blu