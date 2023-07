Perché Damiano David dei Maneskin ha dedicato Iron Sky di Paolo Nutini a Victoria, Thomas ed Ethan Damiano David ha dedicato ai compagni dei Maneskin Iron Sky di Paolo Nutini, brano che contiene il discorso del Grande dittatore di Chaplin che il cantante citò al Coachella.

A cura di Redazione Music

Non è un mistero che tra le ispirazioni per Rush!, l'ultimo album dei Maneskin ci fosse anche Paolo Nutini. Quello che forse nessuno si aspettava era che Damiano David, leader della band italiana, potesse decidere di prendersi un minuto per rifare Iron Sky, uno dei maggiori successi del cantautore britannico. Una canzone che andava oltre la scaletta, dove non era prevista, e che Damiano ha scelto per dire grazie ai suoi compagni d'avventura, ma a cui è legato anche grazie al suo amore per Charlie Chaplin. "Tante volte mi capita di ringraziare voi [il pubblico], il nostro team, ma effettivamente noi, tra noi quattro non ci siamo mai ringraziati, quindi grazie Vic, grazie Ethan, grazie Thomas, per avermi permesso di arrivare qui. La canzone che ora sto per dedicarvi è stata la canzone che mi ha fatto capire che questa cosa si poteva fare" ha detto durante i concerti all'Olimpico di Roma, in attesa di vedere se lo replicherà per le due date del24 e 25 luglio al San Siro di Milano.

Il testo di Iron Sky di Paolo Nutini

We are proud individuals living on the city

But the flames couldn't go much higher

We find gods and religions to

To paint us with salvation

But no one

No nobody

Can give you the power

To rise over love

And over hate

Through this iron sky

That's fast becoming our minds

Over fear and into freedom

Oh, that's life

Left dripping down the walls

Of a dream that cannot breathe

In this harsh reality

Mass confusion spoon fed to the blind

Serves now to define our cold society

From which we'll rise over love

Over hate

From this iron sky

That's fast becoming our minds

Over fear and into freedom

You just got to hold on!

You just got to hold on!

Oh oh oh oh

(To those who can hear me, I say, do not despair

The misery that is now upon us is but the passing of greed

The bitterness of men who fear the way of human progress

The hate of men will pass, and dictators die

And the power they took from the people will return to the people

And so long as men die, liberty will never perish

Don't give yourselves to these unnatural men

Machine men with machine minds and machine hearts!

You are not machines, you are not cattle, you are men!

You, the people, have the power to make this life free and beautiful

To make this life a wonderful adventure

Let us use that power!

Let us all unite!)

And we'll rise over love

And over hate

Through this iron sky

That's fast becoming our minds

Over fear

And into freedom

Into freedom!

From which we'll rise over love

And over hate

Through this iron sky

That's fast becoming our minds

Over fear and into freedom

Freedom!

Oh, from which we'll rise over love

And over hate

Through this iron sky

That's fast becoming our minds

Over fear and into freedom

Freedom!Freedom!

Rain on me!

Rain on me!

La traduzione di Iron Sky

Siamo persone orgogliose che vivono in città

Ma le fiamme non potevano andare molto più in alto

Troviamo dei e religioni

Per dipingerci di salvezza

Ma nessuno

no nessuno

Può darti il potere

Per superare l'amore

E andare oltre l'odio

Attraverso questo cielo di ferro

che sta rapidamente diventando la nostra mente

Oltre la paura e verso la libertà

Oh, questa è la vita

Lasciata gocciolare lungo i muri

Di un sogno che non respira

In questa dura realtà

Cucchiaio di confusione di massa dato in pasto ai ciechi

Serve ora a definire la nostra fredda società

Da cui risorgeremo sull'amore

Oltre l'odio

Da questo cielo di ferro

che sta rapidamente diventando la nostra mente

Oltre la paura e verso la libertà

Devi solo tenere duro!

Devi solo tenere duro!

Oh oh oh oh

(A chi può ascoltarmi dico di non disperare

La miseria che ora è su di noi non è che il passaggio dell'avidità

L'amarezza degli uomini che temono la via del progresso umano

L'odio degli uomini passerà e i dittatori moriranno

E il potere che hanno tolto al popolo tornerà al popolo

E finché gli uomini muoiono, la libertà non perirà mai

Non concedetevi a questi uomini innaturali

Uomini macchina con menti di macchina e cuori di macchina!

Non siete macchine, non siete bestiame, siete uomini!

Voi, popolo, avete il potere di rendere questa vita libera e bella

Per rendere questa vita una meravigliosa avventura

Usiamo quel potere!

Uniamoci tutti!)

E ci alzeremo sopra l'amore

E oltre l'odio

Attraverso questo cielo di ferro

che sta rapidamente diventando la nostra mente

Oltre la paura

E in libertà

Verso la libertà!

Da cui risorgeremo sull'amore

E andare oltre l'odio

Attraverso questo cielo di ferro

che sta rapidamente diventando la nostra mente

Oltre la paura e verso la libertà

Libertà!

Oh, da cui risorgeremo sull'amore

E oltre l'odio

Attraverso questo cielo di ferro

che sta rapidamente diventando la nostra mente

Oltre la paura e verso la libertà

Libertà!

Libertà!

Pioggia su di me!

Pioggia su di me!

Il significato di Iron Sky

Damiano ha quindi cominciato a cantare a cappella, da solo sul palco, questa canzone che parla di come sia fondamentale poter cercare la libertà sotto questa cortina di ferro. Nutini lo spiegò così a Vogue Italia: "Penso ad esempio alle persone che in nome di Dio compiono atrocità, donne uccise per il modo in cui sei vestono, uomini impiccati perché ritenuti gay, in nome della religione. La fede è importante ma amare il prossimo forse lo è di più. Il senso di Iron Sky è cercare di credere in chi ti rappresenta, nella politica. Penso infatti a come la gente non sia libera di potersi esprimere, ancora oggi. Ci vorrebbe forse una rivolta. Penso alla Gran Bretagna dove le persone votano credendo in alcuni ideali e non ottengono nulla, questa non è democrazia, è dittatura!". La canzone di Nutini ha un intermezzo in cui viene citato il discorso finale del Grande Dittatore di Chaplin, lo stesso che Damiano citò sul palco del Coachella.