Perché Crudelia ha cambiato la carriera di Marracash Crudelia, uno dei singoli piú importanti di Persona, è stato certificato 5 volte disco di platino. Ecco come ha cambiato la carriera di Marracash.

A cura di Vincenzo Nasto

A 4 anni dall’uscita del disco Persona di Marracash, una delle tracce più significative dell’album è stata certificata cinque volte disco di platino dalla FIMI: stiamo parlando di Crudelia. Il brano, prodotto da Marz e Zef, è diventato uno dei riferimenti centrali nella terza vita/via dell’autore di Barona. Simbolo di un progetto intimo, legato al concetto di possesso e derivazione tossica dei sentimenti, ha permesso a Marracash di rompere la quarta parete del teatro, di mostrare la fragilità dell’uomo in un contesto musicale che sempre di più si allontanava da quel racconto. Anche perché è necessario ricordare il contesto in cui Persona, e in tal senso Crudelia, viene pubblicato.

Un anno d’oro per il rap italiano che vede dischi come Playlist, il Mixtape 4 della Machete Crew, 20 di Capo Plaza e Mattoni di Night Skinny: ma anche progetti che sempre di più si allontanano dal prato fiorito della scena rap, come Paranoia Airlines di Fedez. Nel frattempo, tra i singoli regnava Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena e il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood con Soldi. La palette colori della scena italiana del 2019 sembra sempre più tendente ai colori pastello, fino a quando il bianco e il nero della copertina di Persona utilizza la sottrazione nella sua descrizione. Riprendendo il film di Ingmar Bergman omonimo, Marracash dichiara: "Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Ma c’è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso, e questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto, messo a nudo, smascherato, poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso, smorfia e ogni gesto, falsità".

Ed ecco che arriva Crudelia, un chiaro riferimento a Crudelia De Mon, figura antagonista nel celebre film Disney "La Carica dei 101". Come ha raccontato Marracash in alcune interviste, il racconto riprende una sua passata relazione. Ma dà anche il via a un racconto molto più sensibile rispetto alla salute mentale dell’autore, che più volte nel recente passato ha confessato di soffrire di bipolarismo: "Adesso è trendy dire che si è bipolari, ma ho davvero questo disturbo. Ho avuto la conferma dopo King del rap, ho avuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo a dormire, stavo a mille". La confessione a Radio Deejay si tradurrà in più sfumature narrative anche in Noi, Loro e gli altri, come nel brano Nemesi. Ma Crudelia ha qualcosa che demolisce i confini machisti del rap italiano: la sofferenza dell’uomo, che pur avendo raggiunto tutto ciò che era impronosticabile, trova nella mancanza della condivisione il proprio tallone d’Achille.

È il racconto della solitudine a cui Marracash non riesce a resistere, il prologo del brano: idealizzare il proprio partner, alla ricerca di una storia che potesse colmare un vuoto. Proprio in un’intervista, Marracash ha rivelato: "Il pezzo più difficile da scrivere è stato Crudelia che è il primo pezzo che ho scritto in assoluto dell'album. È stata una vera e propria vomitata, una cosa che avevo bisogno di fare per liberarmi prima di iniziare il resto dei lavori. Il pezzo parla di una piaga contemporanea che è il narcisismo patologico, nel mio caso era il narcisismo maligno per citare il termine psicologico giusto. Narcisisti siamo tutti, ma il narcisismo patologico è quando il tuo ego è in qualche modo deviato, sbagliato. Ci sono molte declinazioni di narcisismo, la mia ex aveva la più letale di tutte: il narcisismo maligno".

Crudelia, come una gran parte del quinto progetto in studio di Marracash, ha un impatto particolare nel pubblico. Persona è un disco che riesce parlare dell’Io, contrastando la polarizzazione narrativa tra Noi contro gli altri della Trap: il tutto acuito nei mesi successivi dall’arrivo pandemico, a cui si lega anche il tema della salute mentale. Il ritorno di Marracash setterà un nuovo registro narrativo, la descrizione della dimensione emotiva, sottolineato anche da Marracash nella strofa in K.O di Coez, Gemitaiz e Madman: "Sto aspettando ancora per suonare (Ehi, ehi), dopo Persona tutti con il disco personale". Dopo il quinto posto nel 2019, Persona è stato l’album più venduto in Italia nel 2020, riuscendo anche a conquistare un posto in top 20 l’anno successivo, quando il 19 novembre viene pubblicato Noi, Loro, gli Altri.