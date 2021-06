in foto: Andrea Bocelli (Luca Rossetti)

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Euro 2020 che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma quando a confrontarsi saranno Italia e Turchia. Prima del calcio d'inizio della partita che darà il via al Campionato europeo sospeso lo scorso anno a causa del Covid, toccherà ad Andrea Bocelli cantare per il pubblico nazionale e internazionale. Il tenore italiano, uno dei cantanti più famosi all'estero, infatti sarà il protagonista musicale della Cerimonia d'apertura di Uefa Euro 2020. Volto italiano tra i più noti all'estero, Bocelli è senza dubbio una delle bandiere del nostro Paese al di fuori dei confini nazionali, andando da anni ormai oltre la musica. Per l'occasione il cantante ha scelto una romanza conosciuta in tutto il mondo, ovvero "Nessun Dorma", la celebre romanza tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini

Perché Bocelli canterà Nessun Dorma a Euro 2020

Il tenore italiano aprirà la competizione sulle note del "Nessun Dorma", quindi, accompagnato simbolicamente, in questa cerimonia spettacolare, dalle 24 squadre nazionali e, come si legge nella nota stampa sarà "circondato da una scenografia eccezionale, curata in ogni minimo dettaglio, che prevede le Frecce Tricolori ed un'esplosione di effetti pirotecnici colorati ad occupare l'intero tetto dello stadio". Il cantante ha espresso il suo entusiasmo sui social dove ha spiegato il perché la scelta sia caduta proprio su questa romanza che tutti conoscono proprio per il "Vincerò" finale: "Sarà un piacere e un onore poter offrire la mia voce, domani, alla cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma. Sarà anche un'occasione preziosa per lanciare un forte messaggio di speranza e positività. Quel ‘Vincerò', sottolineato dal registro alto e idealmente cantato da tutte le 24 nazionali coinvolte, servirà anche da augurio per tutti nel mondo, superando difficoltà e affrontando sfide nei propri giochi: in insomma, sempre vincente".

Il testo di Nessun Dorma

Il principe ignoto

Nessun dorma!… Tu pure, o Principessa,

Nella tua fredda stanza

Guardi le stelle

Che tremano d'amore e di speranza.

Ma il mio mistero è chiuso in me,

Il nome mio nessun saprà!

Solo quando la luce splenderà,

Sulla tua bocca lo dirò fremente!…

Ed il mio bacio scioglierà il silenzio

Che ti fa mia!…

Voci di donne (le stelle)

Il nome suo nessun saprà…

E noi dovremo, ahimè, morir!…

Il principe ignoto

Dilegua, o notte!… Tramontate, stelle!…

All'alba vincerò!…

Il successo di Andrea Bocelli

Bocelli è anche tra i più avvezzi a cerimonie del genere, anche in campo sportivo, dal momento che in passato ha aperto le Olimpiadi nel 2006 e l'Expo sia di Shanghai, nel 2010, che di Milano, nel 2015 ha. Nel suo vastissimo curriculum può vantare non solo 90 milioni di album venduti in tutto il mondo ma anche riconoscimenti importanti come la Stella che sulla Walk of Fame di Hollywood, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination al Latin Grammy Awards esibendosi per quattro Presidenti degli Stati Uniti, tre Papi, la Famiglia Reale Inglese, Primi Ministri , tra le altre cose, è stato nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2006.