“Per fortuna sono vaccinato”, Elton John positivo al Covid rinvia i concerti negli Usa Colpito dal Covid-19 Elton John ha dovuto rinviare i concerti previsti in Texas, ma ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute.

A cura di Redazione Music

Elton John (Photo by Erika Goldring/Getty Images)

Elton John è risultato positivo al Covid 19 e ha cancellato alcuni concerti previsti nei prossimi giorni negli Usa. Era passata solo una settimana dalla ripresa del suo farewell tour quando il cantante inglese è stato costretto a rimandare ancora una volta il suo tour che aveva già subito, come tutti, rinvii a causa della pandemia. Un tour d'addio che si sta protraendo sempre di più: solo una settimana fa John era risalito sul palco per riprendere i concerti partiti nel 2018 e rinviati prima per pandemia e poi per problemi di salute del cantante che fu costretto a operarsi a seguito di una caduta.

Il cantante ha postato una storia su Instagram in cui ha spiegato ai fan quello che era successo e la sua positività al virus, rassicurandoli anche sul fatto che i sintomi erano leggeri: "Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto il Covid e quindi devo riprogrammare i miei spettacoli a Dallas – ha scritto il cantante -. Se avete acquistato i biglietti, sarete contattati con le nuove date molto presto. È sempre un'enorme delusione essere costretti a spostare i concerti e mi dispiace così tanto per chiunque ne sia rimasto deluso, ma voglio che io e la mia squadra siamo quanto più possibile al sicuro"

A questo punto Elton John ha voluto anche far intendere che i sintomi lievi sono dovuti anche al fatto che è completamente vaccinato: "Fortunatamente sono completamente vaccinato e potenziato e i miei sintomi sono lievi, quindi mi aspetto di poter partecipare agli spettacoli dell'Arkansas questo fine settimana. Come sempre, grazie per tutto il vostro amore e supporto e non vedo l'ora di vedervi presto!". Il cantante – che nelle scorse settimane ha raggiunto la testa delle classifiche inglesi con le collaborazioni con Ed Sheeran e Dua Lipa – ha concerti negli Usa fino al prossimo aprile, poi comincerà il tour europeo.