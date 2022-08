Pazzi per Justin Bieber, in fila un mese prima del concerto: “Vogliamo stare in prima fila” Alcuni fan di Justin Bieber si sono messi in fila un mese prima del concerto del cantante a La Plata in Argentina.

A cura di Redazione Music

Justin Bieber (Getty), fan nelle tende (IG: jbaofandom)

Alcuni fan argentini di Justin Bieber hanno cominciato a mettersi in fila per il suo concerto un mese prima delle due date previste. La popstar canadese, infatti, si esibirà allo Stadio Único Diego Armando Maradona di La Plata per il suo Justice World Tour il 10 e 11 settembre, ma un gruppo di fan ha già cominciato ad accamparsi fuori allo stadio con tende, sacchi a pelo e turni di guardia per mantenere il posto così e poter prendere possesso delle prime file durante il concerto. Di immagini di fan accampati fuori ai palazzetti e agli stadi siamo abituati, ma non è comune che ci si metta in fila addirittura 30 giorni prima del concerto.

Al giornale El Dia che è andato a intervistarli, alcuni fan hanno spiegato: "Vogliamo entrare il prima possibile. Abbiamo tende e coperte, quindi aspettiamo anche un po' freddo, se verrà". Sì perché si prevedono temperature basse e anche molte piogge. Insomma, se vuoi stare sotto al palco o comunque nelle prime file bisogna andare il più presto possibile, anche se ciò significa andarci un mese prima: "Manca ancora molto, vero, ma eccoci qua. Se vuoi stare davanti devi venire prima e noi siamo mantenendo il posto. Se piove? Saremo qui anche con l'ombrello. Siamo un gruppo abbastanza grande e ci alterniamo" raccontano i fan che, appunto, hanno messo a punto un sistema per non perdere il posto.

L'attesa è enorme, anche perché il cantante manca dal Paese da nove anni: Bieber, infatti, si è esibito nel Paese sia nel 2011 che nel 2013, mentre il concerto previsto per il 2020 è stato rinviato a causa della pandemia. Le tende sono una dozzina, ma si prevede che possano aumentare nei prossimi giorni: "Sin da quando ero piccolo, con la sua musica mi ha salvato e mi ha abbracciato nei momenti più brutti che ho avuto, lo amo con tutta la mia anima e spero che sia felice perché questo è ciò che si merita, tutta la felicità del mondo" ha detto al media Infocielo il primo fan che ha piantato una tenda fuori lo stadio.