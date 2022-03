Paura per Miley Cyrus, un fulmine colpisce il suo aereo e lo costringe ad un atterraggio d’emergenza Miley Cyrus stava raggiungendo il Paraguay per partecipare al Festival Asuncionico ma una tempesta improvvisa ha costretto ad annullare tutto: il suo aereo è stato colpito da un fulmine mentre era in volo ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza.

A cura di Gaia Martino

Miley Cyrus doveva partecipare al secondo giorno del Festival Asuncionico, il più importante in Paraguay, ma una terribile tempesta le ha reso impossibile raggiungere la meta. Il suo aereo è stato colpito da un fulmine e quindi costretto ad un atterraggio di emergenza durante la rotta verso il Paraguay. La celebre star americana ha spiegato e documentato l'accaduto con un post pubblicato su Instagram.

Le parole di Miley Cyrus

Miley Cyrus ha rassicurato i fan dopo la notizia riguardo il suo aereo costretto ad un atterraggio di emergenza. Era in volo con la sua famiglia, amici e la band, ed ora sono tutti al sicuro ma non sono riusciti a raggiungere il Paraguay per presenziare al Festival.

Ai miei fan e a tutti coloro che si sono preoccupati dopo aver saputo del mio volo per Asuncion. Il nostro aereo è stato catturato da una forte tempesta inaspettata ed è stato colpito da un fulmine. Il mio equipaggio, la band, gli amici e la famiglia che stavano viaggiando con me sono al sicuro dopo l'atterraggio di emergenza. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il Paraguay.

Oltre il testo, la star americana ha pubblicato un video ed un'immagine spaventosa. Prima il finestrino dal quale si vedono le luci della tempesta, poi la foto dell'areo colpito dal fulmine.

Annullato il secondo giorno dell'Asuncionico

Con un comunicato ufficiale l'Asuncionico ha annunciato che il Festival non potrà svolgersi nella data odierna a causa del maltempo. Oggi sarebbe dovuto andare in scena il secondo giorno del Festival più importante del Paraguay ma le condizioni meteorologiche lo costringono ad annullare tutto.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e per preservare l'incolumità del pubblico, gli artisti e lo staff del Festival, abbiamo deliberato in ottemperanza alle indicazioni delle autorità governative di annullare il giorno del Festival. Vi informeremo domani se le condizioni saranno giuste per lo svolgimento del giorno 2.

Oggi, 23 marzo, sarebbero dovuti salire sul palco tanti artisti come Miley Cyrus, Jhay Cortez, La Vela Puerca LP, Nicki Nicole, Airbag, La de Roberto, Ripe Banana Skins, Nestor Lo & Los Caminantes, Mauricio & Las Cigarras, Lanuestra, Purahei Soul, Bolivia Tropical, Kuna Street, Super Turbo Diesel, Dani Rodriguez.