Paul McCartney ha confessato che uscirà un nuovo singolo dei Beatles grazie all’AI Ci sarà un nuovo singolo inedito dei Beatles: ad annunciarlo è Paul McCartney a Radio 4 Today. Si potrebbe trattare di Now and then, una delle ultime registrazioni di John Lennon.

A cura di Vincenzo Nasto

Sir Paul McCartney 2022, foto di LaPresse

In un'intervista al programma Radio 4 Today, Sir Paul McCartney ha annunciato che ci sarà un nuovo e ultimo inedito dei Beatles al completo e che verrà pubblicato prima della fine del 2023. Ma com'è possibile? Il chitarrista della band inglese ha specificato che per riprendere la voce di John Lennon da una vecchia demo, gli autori del brano hanno dovuto utilizzare l'intelligenza artificiale. Attraverso un determinato comando infatti, è stato possibile districare e rendere nitido il suo cantato per completare un brano di fine anni '70. Tutto sarebbe cominciato durante la registrazione di Get Back, il documentario realizzato da Peter Jackson che racconta in otto ore la fine di una delle band leggendarie della musica rock, nella realizzazione dell'ultimo album.

Proprio attraverso il lavoro del montatore dei dialoghi del documentario, Emile de la Rey, era stato utilizzato un comando AI per riconoscere le voci dei protagonisti e separarle dai rumori di sottofondo. Questo ha permesso allo stesso McCartney di esibirsi nel suo tour, compreso il festival di Glastonbury dello scorso anno, con la voce pre-registrata di John Lennon. In questo lavoro di taglia e cuci digitale è stato possibile, come ha confermato Paul McCartney a Radio 4 Today, lavorare alla demo del nuovo singolo: "Peter Jackson è stato in grado di districare la voce di John (Lennon) da un pezzetto di cassetta. Avevamo la voce e il pianoforte di John e potevamo separarli con l'intelligenza artificiale". La canzone, secondo le indiscrezioni del Guardian, potrebbe essere Now and Then, uno dei tre inediti che avrebbe dovuto accompagnare una possibile reunion dei Beatles nel 1995: le altre due erano Free As A Bird e Real Love.

Se le ultime due canzoni era stato possibile recuperarle attraverso le registrazioni, allora Now and then fu scartata per la qualità della voce. Come ha confessato McCartney in un'intervista, il brano non era piaciuto a George Harrison: "Non aveva un titolo molto bello, aveva bisogno di un po' di rielaborazione, ma aveva una bellissima strofa e John la cantava. Ma a George non piaceva. Essendo i Beatles una democrazia, non l'abbiamo fatto". Potrebbe essere quindi proprio Now and then il brano scelto come ultimo inedito della band britannica, registrata al pianoforte nell'appartamento di New York di John Lennon nelle cassette etichettate For Paul. Il materiale, che John Lennon ha registrato solo pochi mesi prima della sua scomparsa nel 1980, furono consegnate a McCartney dalla vedova Yoko Ono.