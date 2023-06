Paul McCartney chiarisce sull’uso dell’Intelligenza Artificiale per il nuovo brano dei Beatles Paul McCartney chiarisce sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per una nuova canzone dei Beatles: “Fantastico vedere un responso e un attaccamento tale per il prossimo progetto, ma capirete tutto a tempo debito”.

Paul McCartney, una delle icone senza tempo della musica, è senz'altro un'icona che incarna sicurezza, autorevolezza, sentimenti che compongono la sua stessa grandezza artistica. Per questo motivo, in relazione alle recenti notizie circolate sulla possibilità di una canzone inedita dei Beatles, generata attraverso l‘intelligenza artificiale al fine di ricostruire la voce di John Lennon, Sir Macca ha voluto chiarire e rassicurare i fan, preoccupati di un eventuale snaturamento del progetto Beatles.

Le parole di Paul McCartney

Paul McCartney aveva dichiarato l'inizio dei lavori all'ultimo brano dei Beatles nel corso di un'intervista alla BBC ma le sue parole sono state in qualche modo travisate. Il cantautore e membro fondatore dei Beatles ha quindi chiarito le sue parole ulteriormente attraverso un post su Facebook:

È fantastico vedere un responso e un attaccamento tale per il prossimo progetto dei Beatles. Allo stesso tempo, c'è stata un po' di confusione sulla vicenda, sono state fatte tante supposizioni. Al momento non posso dire molto, ma vi assicuro che non ci sarà nulla di creato artificialmente o sinteticamente. È tutto reale. Suoniamo per davvero.

Come è stata utilizzata l'intelligenza artificiale

Il ricorso all'intelligenza artificiale c'è stato ma, come ha spiegato Macca, è stato solo un modo per ripulire il suono originale: "Abbiamo fatto un lavoro di pulizia di alcune registrazioni, è stato un processo durato anni. Avrete notizie a tempo debito". Non è la prima volta che viene utilizzata la tecnologia per creare un inedito dei Beatles. Era già accaduto con "Real Love" e "Free as a bird", nel 1995, diventate a tutti gli effetti canzoni importanti della discografia ufficiale. Non si hanno altre notizie, ma i più informati ritengono che possa trattarsi di "Now and Then", brano da sempre tenuto in considerazione ma che ha sempre trovato in disaccordo con la pubblicazione George Harrison.