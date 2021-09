Patti Smith sarà in concerto a Roma tra pochi giorni: ecco l’annuncio Patti Smith non smette di stupire i suoi fan: dopo il tour estivo che l’ha vista protagonista in Italia con una serie di date da sold out, l’autrice di classici come People have the power e Beacuse the night ha annunciato, a sorpresa, un nuovo concerto nella capitale: andrà in scena il 10 ottobre presso l’ex hub vaccinale “La Nuvola”

Patti Smith (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Lancia)

Patti Smith non smette di stupire i suoi fan: dopo il tour estivo che l'ha vista protagonista in Italia con una serie di date da sold out, l'autrice di classici come People have the power e Because the night ha annunciato, a sorpresa, un nuovo concerto nella Capitale.

Patti Smith dal vivo al Convention Center "La Nuvola"

L'appuntamento andrà in scena a Roma il prossimo 10 ottobre, e sarà ospitato dal Convention Center "La Nuvola" di via Asia, che negli scorsi mesi ha dato una grossa mano alla città, ospitando uno degli hub vaccinali più grandi della capitale: un evento che, quindi, rivestirà un valore simbolico ed evocativo di un certo peso. La "sacerdotessa del rock" (come è solitamente definita dagli appassionati di vecchia data) sarà accompagnata da una formazione di tutto rispetto, che vedrà Tony Shannan al basso e alle tastiere i suoi due figli, Jackson e Jesse Smith, rispettivamente nei ruoli di chitarrista e pianista. Le prevendite sono già attive sul circuito Ticket One.

Patti Smith e l'Italia: una storia d'amore

Che Patti Smith fosse letteralmente innamorata del nostro paese lo si era capito già nell'agosto del 2012, quando organizzò un concerto gratuito nella suggestiva location di Piazza del Campo, a Siena, con tanto di firma copie nello storico negozio di musica Corsini, regalando a 20mila studenti fuori sede un capodanno anticipato indimenticabile. Un amore ricambiato dai fan nostrani, che non perdono occasione per sfoggiare un certo fanatismo e una vera e propria divinazione per la loro beniamina. Anche Patti Smith ha confermato la saldezza di questo legame in un'intervista concessa al Guardian: "Non viaggio mai in incognito, se non Italia, un paese in cui sono talmente amata da non potermi permettere di camminare da sola". Ecco perché il concerto che andrà scena a La Nuvola è soltanto l'ennesimo tassello di una lunga storia d'amore.