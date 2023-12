Patti Smith dimessa dall’ospedale, ma l’artista annulla tutti gli impegni italiani A seguito di un ricovero che le aveva impedito di andare in scena a Bologna, la cantautrice è stata dimessa, ma le sue condizioni di salute le impediscono di prendere parte al concerto di Venezia e al firmacopie previsto a Milano.

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patti Smith è stata dimessa dall'Ospedale Maggiore di Bologna, dove nelle scorse ore era stata ricoverata a seguito di un malore che le aveva impedito di andare in scena per il previsto concerto al teatro Eleonora Duse.

La nota stampa sulle condizioni di salute di Patti Smith

Attraverso una nota stampa l'Azienda USL di Bologna fornisce un aggiornamento sulle condizioni di salute della musicista.

"Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d'urgenza all'Ospedale Maggiore dell'Azienda USL di Bologna – si legge nella nota – oggi, 13 dicembre, Patti Smith viene dimessa e in buone condizioni di salute. Da parte dell'equipe del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell'Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l'augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo".

Annullati gli impegni di Venezia e Milano

Pur essendo rassicuranti, le condizioni di salute di Patti Smith non consentono alla musicista di essere presente per gli ultimi due impegni previsti in questo tour italiano. Si legge nella nota diramata dall'entourage della cantautrice che "con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma il 14 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Malibran di Venezia non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l'artista martedì 12 dicembre". Identica sorte per il firmacopie ad entrata gratuita previsto a Milano, in data 15 dicembre 2023, presso la Libreria Rizzoli, anche quello annullato.

Per coloro che avevano acquistato i biglietti del concerto del 14 dicembre su Vivaticket e Ticketone è previsto un rimborso direttamente dai rispettivi circuiti come segue: Ticketone provvederà ad inviare una newsletter ai suoi clienti per avvisarli dell’annullamento e metterà una nota sulla pagina dello spettacolo. Il rimborso avverrà comprensivo di prevendita e se ne occuperà direttamente ticketone.