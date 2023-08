Paris Hilton, la dj più pagata al mondo, risponde agli hater: “Suono dal vivo, odiate qualcun’altro” Paris Hilton ha risposto agli haters in un video su TikTok, dopo esser diventata la dj più pagata al mondo: “Io posso fare tutto, andate ad odiare qualcun altro”.

A cura di Vincenzo Nasto

Paris Hilton, foto di Jon Kopaloff per Getty Images

Dopo esser diventata la dj più pagata al mondo, dopo la gioia della maternità avvenuta lo scorso gennaio, Paris Hilton si è presa l'ennesima rivincita sul palco di un dj set al festival EDM Tomorrowland, svoltosi in Belgio lo scorso luglio. Infatti, sul suo profilo TikTok, la donna ha pubblicato un piccolo spezzone del suo set, in cui si rivolge ad alcuni fan sotto al palco, ma in generale, ai tantissimi haters che l'hanno accompagnata lungo tutta la sua carriera artistica, che conta oltre a varie partecipazioni a reality, anche l'ingresso nei cast di oltre 20 titoli cinematografici. Nel frattempo, dopo il successo di Stars are blind del giugno 2006, Paris Hilton è diventata anche una delle dj più importanti al mondo, come dimostra la sua presenza fissa sui palchi di Dubai, Ibiza, ma anche New York.

Paris Hilton risponde agli haters nel video su TikTok

Nel video pubblicato su TikTok, l'artista 42enne ha lasciato finire il brano, prima di prendere il microfono per un piccolo discorso alle migliaia di persone arrivate in Belgio per uno dei festival techno più importanti del panorama europeo. Paris Hilton, dopo 14 anni di lavoro nel mondo del djing, collaborando con musicisti del calibro di Diplo e Martin Garrix, si è rivolta a due membri del pubblico in prima fila, per rappresentare un campione molto più grande nei termini numerici: i suoi hater. La showgirl ha attaccato: "Questo è dedicato ai due haters in prima fila che tengono alti il cartello che dice che non suonerò dal vivo, perché tesoro, certo che lo faccio".

Paris Hilton è la dj più pagata al mondo

Dopo gli applausi iniziali, Paris Hilton ha continuato: "Scusatemi ma io sono una ragazza, sono sexy, sono bionda. Io posso fare tutto, andate ad odiare qualcun altro". Paris Hilton, come ha riferito negli anni scorsi al The Guardian e al New York Post, ormai ha fatto della musica una sua passione regolare, diventando in 14 anni tra le dj più pagate al mondo. Come riportato dal Guardian, già nel 2014, Hilton guadagnava fino a un milione di dollari per esibirsi con un set, mentre per una residenza di oltre quattro notti all'Amnesia club di Ibiza, la cifra saliva oltre i 2,7 milioni. Nel frattempo, dopo aver firmato con l'etichetta Cash Money di Lil Wayne, Hilton ha pubblicato due singoli nell'ultimo anno: Good Time e Come Alive. Si attende l'arrivo del suo secondo album, dopo che l'esordio con Paris del 2006 aveva fruttato la vendita do oltre 600mila copie in tutto il mondo.