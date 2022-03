Paolo Nutini torna in concerto in Italia dopo 7 anni, quanto costano e come acquistare i biglietti A sette anni di distanza dagli ultimi concerti, Paolo Nutini torna live e annuncia sette date in Italia a luglio.

A cura di Redazione Music

Ci sono voluti sette anni di silenzio, l'attesa spasmodica dei fan e finalmente Paolo Nutini ha annunciato il ritorno live a sette anni di distanza dall'ultima esibizione italiana con le prevendite dei biglietti già aperte. Questa volta l'artista scozzese, ma di origini toscane, fa le cose in grande e in Italia ci resterà per sette concerti toccando città dal nord al sud, partendo il 15 luglio da Gardone Riviera (Bs) al Festival del Vittoriale Tener-A-Mente e chiudendo a fine luglio al Teatro Antico di Taormina dove suonerà alcuni dei suoi più importanti successi, da "Last Request" a "New Shoes", passando per "Candy" "Jenny don't be hasty" e "Iron Sky".

L'ultima volta che Nutini venne in Italia fu nel 2015 quando tenne cinque concerti in cui presentò l'album uscito nel 2014 "Caustic Love". Per adesso non c'è ancora una data di uscita del suo nuovo album, quindi i fan resteranno per un po' in attesa di capire se lo scozzese suonerà brani inediti o porterà le sue canzoni più amate. Nutini, quindi, sarà protagonista il 15 luglio a Gardone Riviera (Bs) al Festival del Vittoriale Tener-A-Mente, il 16 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival, il 19 luglio a Roma all’Auditorium Roma Summer Fest, il 20 luglio a Bologna al Sequoie Music Park, il 22 luglio a Servigliano (Fm) al Nosound Fest, il 23 luglio a Trani (Bat) in Piazza Duomo, il 25 luglio a Caserta al Belvedere di San Leucio e per finire il 27 luglio a Taormina al Teatro Antico.

Per quanto riguarda i biglietti, i prezzi cambiano a seconda della data, ma le prevendite sono già aperte e i biglietti sono disponibili da ora in anteprima per gli utenti My Live Nation: "per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 17 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e per la data di Trani su Ticketmaster, Ticketone e Dice".

Il successo di Nutini scoppia fin da subito, dal suo album d'esordio nel 2006, "These street", che contiene singoli come "Last Request", "Jenny Don't Be Hasty", "New Shoes" vendendo oltre due milioni di copie e ottenendo ottimi riscontri nel Regno Unito. Tre anni dopo, nel 2009 è la volta di "Sunny Side Up" lanciato dal singolo "Candy" che mantiene il lato più malinconico del precedente ma si fa più funky, esordendo in testa alla classifica inglese, mentre nel 2014 è uscito il suo ultimo album "Caustic Love", arrivato al primo posto in Irlanda, Scozia, Svizzera e Regno Unito.