Paolo Nutini interrompe il concerto a Milano per un malore tra il pubblico: “Non so cosa fare” Inconveniente durante il concerto andato in scena sabato 24 giugno in occasione di I-Days a Milano. Nutini interrompe “Iron Sky”, una delle sue canzoni più note, rendendosi conto di un malore tra il pubblico.

A cura di Andrea Parrella

Si è fermato all'improvviso, sul più bello, il concerto di Paolo Nutini a Milano, andato in scena sabato 24 giugno in occasione di I-Days, il festival che ogni anno può contare sulla partecipazione di alcuni degli artisti più titolati e apprezzati al mondo. Il cantante scozzese, nome di punta di una serata in cui si erano esibiti anche i Fast Animals and Slow Kids e gli Interpol, si è trovato costretto a "spezzare" una delle canzone più note e apprezzate del suo repertorio, "Iron Sky", dopo aver notato tra il pubblico, nell'area più vicina al palco, un movimento particolare, segnale di un probabile malore.

Così al secondo ritornello, Nutini ha smesso di cantare, lasciando inizialmente credere che volesse farsi sostituire dal pubblico, fino a quando non ha fatto segno alla band di stoppare tutto. Sono seguiti alcuni secondi di incertezza, con il pubblico incapace inizialmente di comprendere cosa stesse effettivamente accadendo sul palco, fino a quando non è stato lo stesso Nutini a precisarlo, facendo intendere che qualcuno tra il pubblico non stesse bene. Lui chiede spiegazioni, si sincera sulle condizioni di salute e fa sì che intervengano i soccorsi della Croce Rossa presente. "Non so cosa debba fare", dice l'artista imbarazzato, fino a quando non pare chiaro che le condizioni della persona colta dal malore non siano preoccupanti.

A quel punto la band e il cantante hanno ripreso "Iron Sky" lì dove l'avevano lasciata, con applausi ancor più corposi, al netto di un crescendo del concerto interrotto involontariamente dall'inconveniente. I volontari della Croce Rossa sul posto hanno precisato a Fanpage.it che la situazione della persona che ha avvertito il malore durante il concerto di Nutini non fossero preoccupanti, un codice verde come altri che si erano verificati nel corso della serata.