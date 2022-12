Paola Turci annuncia il ritorno col singolo “Caramella”, la moglie Pascale: “Il mio amore gigante” Paola Turci ha annunciato l’uscita del singolo che anticipa il nuovo album, “Caramella”. La cantautrice tornerà da indipendente e riceve l’in bocc al lupo della moglie.

Paola Turci

Si chiama "Caramella" il singolo che sega il ritorno discografico di Paola Turci, che sarà disponibile sulle piattaforme e in radio a partire da venerdì 9 dicembre. Una canzone speciale perché oltre a segnare il ritorno della cantautrice a tre anni dall'uscita dell'album "Viva da morire", anticipa il progetto che sarà indipendente, stando a quanto comunicato dalla nota stampa. la cantante lo ha presentato col post della cover sui social, dove ha ricevuto anche parole d'amore dalla moglie Francesca Pascale: "Sta per iniziare un altro viaggio – ha scritto la cantautrice -. Comincerà con un nuovo singolo, ‘Caramella' e uscirà questo venerdì.

Nel comunicato si legge che "‘Caramella'è diretto e allo stesso tempo intimo, colorato di ironia e adatto a tracciare il nuovo percorso di Paola Turci permeato di realismo, evidenziandone dicotomie e contraddizioni". Nella canzone, che è stata scritta da Paola Turci, Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti – che ne firma anche la produzione – "si fondono nuove sonorità e forme di scrittura contemporanee che presentano una Paola cantautrice del tutto innovativa e mai vista prima, attraversata da un cambiamento interiore e dalla voglia di raccontarsi e raccontare, oltrepassando le consuete modalità di composizione e interpretazione mettendosi in gioco senza filtri". Nel post con cui l'ha presentato ai fan si possono leggere anche le parole di sua moglie Francesca Pascale, che ha commentato così: "Il mio amore gigante".

Contestualmente all'annuncio del ritorno discografico Paola Turci è ancora in tour nei principali teatri italiani con una nuova versione di "Mi amerò lo stesso", un monologo che si ispira alla sua autobiografia e che a cantautrice ha riscritto insieme all’autrice Alessandra Scotti e con la regia di Paolo Civati: "Il comune denominatore tra teatro e musica è la presenza viva del pubblico, il ‘sentire’ un’emozione, energia reale, tangibile, un’onda emotiva che di continuo sale e scende – ha scritto su Instagram, presentandolo -. Tutto il resto diventa secondario, relativo. Questo per me significa ‘creatività’ e ‘indipendenza’. Sto tracciando nuovi percorsi per sentirmi libera di muovermi, di correre, di fermarmi, di ridere, di piangere. Prendo in giro me stessa, mi metto al centro della vita – la mia vita – con le sue sfumature, salite, discese, buio pesto e luci scintillanti. Che tanto somiglia alla vita di tutti. A presto… a prestissimo!".