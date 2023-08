Paola e Chiara Iezzi: “Il pubblico si era stufato di noi, separarsi è stato doloroso” Paola e Chiara Iezzi si raccontano in un’intervista rilasciata a Teresa Ciabatti per Il Corriere della Sera: dalla decisione di prendere strade diverse al desiderio di ritrovarsi.

A cura di Daniela Seclì

Paola e Chiara Iezzi si sono raccontate in un'intervista rilasciata a Teresa Ciabatti per Il Corriere della Sera. Le due sorelle sono state molto unite dall'infanzia fino all'adolescenza. Si sono fatte notare a Sanremo con il brano Amici come prima. Poi, con la canzone Vamos a bailar è scoppiato il loro successo. Nel 2010, però, l'entusiasmo del pubblico nei loro confronti è sembrato calare. Da lì, la decisione di prendere strade separate, fino a quando si sono ritrovate sul palco del Festival di Sanremo 2023 con la canzone Furore.

Paola e Chiara, la decisione di prendere strade diverse

Nel 2010, qualcosa nel loro percorso professionale si è spezzato. Paola ha ricordato: "Le radio non passavano più le nostre canzoni. Ogni pezzo proposto non andava bene. "Troppo veloce", "Troppo lento", "Non in linea editoriale". Il pubblico si era stufato di noi". Chiara le ha fatto eco: "Non funzionavamo più". E, ha aggiunto:

C'è stato un momento preciso. Sono in un negozio a provare un vestito. Mi guardo allo specchio e scoppio a piangere. Lì capisco che sto piangendo per altro.

Paola ha continuato: "Ricordo che eravamo in treno. Chiara mi chiede: "Ma a te piace ancora fare questo lavoro?". E io capisco". Così, lei ha continuato a coltivare la sua carriera nel mondo della musica, Chiara invece ha preso il coraggio a due mani e ha fatto ciò su cui fantasticava da tempo, iscriversi alla scuola di recitazione sotto casa sua. Ovviamente non è stato facile segnare un nuovo percorso da sole. "La separazione è stata dolorosa": ha dichiarato Paola. E ha aggiunto: "La distanza è servita per rendere più autentico il nostro rapporto". Chiara ha commentato:

Nella lontananza ci siamo riscoperte. Prima la simbiosi era uno schema. Eravamo una formula. Ora siamo due donne adulte, sorelle, ciascuna coi propri gusti e desideri. Essere un duo oggi è una scelta, non uno schema.

Paola e Chiara di nuovo insieme

Intanto, si moltiplicavano le voci di chi chiedeva loro di tornare a cantare insieme. Decidono di riprovarci e si presentano al Festival di Sanremo 2023 con il brano Furore. Il giorno dopo l'esibizione, la conferma: