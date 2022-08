Ozzy Osbourne: “Parlai con un cavallo e mi disse di andare a fan**lo, così ho smesso di drogarmi” Ozzy Osbourne ha ricordato il bizzarro episodio che lo convinse a stare alla larga dalle droghe.

A cura di Daniela Seclì

Ozzy Osbourne, in un'intervista rilasciata al Daily Star, ha parlato dei suoi trascorsi con la droga. La rockstar, che oggi ha 73 anni, è tornato con la mente agli anni vissuti nella morsa della dipendenza. Poi ha svelato il bizzarro episodio, che lo ha portato a chiudere definitivamente con gli acidi. Mentre faceva una passeggiata, dopo avere assunto droghe, si è ritrovato ad avere un bizzarro dialogo con un cavallo.

Ozzy Osbourne, le droghe e il bizzarro dialogo con un cavallo

Ozzy Osbourne ha raccontato: "A quei tempi, in America, la gente amava mescolare i tuoi drink con gli acidi e la cosa non mi importava". Quindi ha continuato, ammettendo che era solito ingurgitare un considerevole numero di pasticche tutte insieme, senza curarsi delle conseguenze: "Ero solito ingoiare una manciata di pasticche alla volta. Quel periodo è terminato quando siamo tornati in Inghilterra". Così, ha raccontato l'episodio che in queste ore è finito sulle testate internazionali:

Presi gli acidi, dieci pasticche, e andai a fare una passeggiata. Mi sono ritrovato a parlare con un cavallo per circa un'ora. Alla fine il cavallo si è rivolto a me e mi ha detto di andare a fan**lo. Da lì ho detto basta.

Ozzy Osbourne era dipendente anche dagli antidolorifici

L'artista parla spesso dei momenti più tortuosi della sua vita e lo fa sempre con grande schiettezza. Solo il mese scorso, in alcune dichiarazioni riportate da The Sun, ha ricordato la sua dipendenza dagli antidolorifici e le azioni che era disposto a compiere pur di farseli prescrivere: