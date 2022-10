Ornella Vanoni rinvia il tour: “Mi sono rotta il femore, colpa di un marciapiede rotto” A causa di un incidente che le ha causato la rottura del femore, Ornella Vanoni ha rinviato il tour nei teatri.

A cura di Redazione Music

Ornella Vanoni costretta a rinviare il tour a causa di un intervento subito a seguito di un incidente stradale: "La Tournée di Ornella Vanoni ‘Le Donne e la Musica' viene rimodulata nelle nuove date a causa di un intervento che l’artista ha subìto nei giorni scorsi" si legge in una nota stampa. Vanoni, infatti, ha spiegato di aver messo un piede in un buco e di essersi rotta il femore che l'ha costretta a un periodo di riposo da cui, però, si è già ripresa tornando già al lavoro. La cantante avrebbe dovuto esibirsi a partire da novembre, ma l'incidente l'ha costretta a spostare tutto di almeno un mese e dare il via alle date a dicembre, per proseguire a gennaio 2023.

Nella nota stampa Ornella Vanoni spiega: "Sono dispiaciuta ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi . Cari saluti". Il Tour, quindi, "partirà il 3 dicembre da Padova e proseguirà (in ordine) a Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova". La cantante tornerà in un tour nei teatri accompagnata da un quintetto di sole donne, eccellenze della musica per cui ha sempre avuto intuizione e un’attenzione speciale.

All'Ansa aveva spiegato: "Si tratta solo di poche date. E anche ben distanziate. Ho bisogno di riposare perché sul palco mi spendo molto. E se la voglia di esibirmi è sempre tanta, ogni tanto il corpo ti dice basta. Si va avanti finché si può". Con lei sul palco con lei ci saranno Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello: "Cinque musiciste bravissime. L'idea è nata grazie al confronto con il mio amico Paolo Fresu" ha detto sempre all'Ansa

DICEMBRE

3 PADOVA, Gran Teatro Geox

6 ROMA, Auditorium della Conciliazione

10 BRESCIA, Gran Teatro Morato

13 MILANO, Teatro Arcimboldi

GENNAIO 2023