Ornella Vanoni fa una proposta a Gino Paoli: “Facciamo un concerto insieme?” Ornella Vanoni ha chiesto a Gino Paoli di tornare assieme sul palco per un nuovo tour, a quasi 40 anni da quello che portò all’album “Insieme”.

A cura di Redazione Music

Ornella Vanoni e Gino Paoli in tour insieme (LaPresse)

Ornella Vanoni e Gino Paoli potrebbero tornare sul palco insieme per un concerto-spettacolo nuovo. È una suggestione, certo, che parte, però, da una richiesta fatta dalla cantante sul palco del Piccolo Teatro Grassi di Milano dove i due artisti stavano presentando, nell'ambito di Bookcity, il nuovo libro di Paoli "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni', scritto con Daniele Bresciani ed edito da Bompiani. La cantante, infatti, rivolgendosi all'ex compagno ha detto: "Facciamo un concerto insieme? Immagino una bellissima orchestra, con musicisti eccezionali, tantissime luci ma senza ballerini, se mai balliamo noi. Si apre il sipario e noi iniziamo a cantare".

La proposta di un tour assieme

Gino Paoli ha risposto prima con un gentile rifiuto, salvo poi aprire le porte a una possibilità: "No, non lo facciamo, alla nostra età e se qualcuno non lo sapesse i prossimi nostri sono 90. A me viene da ridere". E così la cantante ha sorriso spiegando a sua volta che "uno nella vita pensa, morirò, ma non mi ero preparata ad arrivare a 90 anni" ha detto il cantante, salvo poi aprire alla possibilità di tentare, spiegando: "Mi piacerebbe fare uno spettacolo che sia verità perché quello che mi dà fastidio oggi è l'ipocrisia della finzione, che è la chiave di lettura del nostro tempo. Si può fare, vediamo ma bisogna avere la voce tutti e due".

Il legame tra Ornella Vanoni e Gino Paoli

Sarebbe, ovviamente, un ritorno sul palco per i due che già nel 1985 girarono l'Itralia assieme con un tour da cui verrà tratto l'album "Insieme", bissato poi nel 2004 da un altro album a quattro mani e due voci, ovvero "Ti ricordi? No non mi ricordo" formato da sei pezzi solisti e sei pezzi in duo. E a Ornella Vanoni sono anche dedicate canzoni come Senza fine, Anche se, Me in tutto il mondo, a dimostrazione di un legame affettivo che non è mai scomparso, ma si è semplicemente trasformato in una forte amicizia. Durante l'incontro Paoli ha ricordato quando Vanoni gli chiese per la prima volta una canzone: "Quando mi ha chiesto di scriverle una canzone sono stato ispirato perché a quei tempi era una gnocca pazzesca – ha sorriso Paoli – e credo che questo abbia influenzato la mia ispirazione. Il cuore di Ornella aveva già quella possibilità, perché puoi cantare bene o male, ma la cosa importante è che dentro quello che canti ci sia il tuo cuore e Ornella sa farlo".