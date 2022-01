Orietta Berti: “Anni fa mi schivavano tutti, oggi il successo non riesco a godermelo” Orietta Berti ha parlato del suo 2021 magico con Sanremo, la tv e le collaborazioni con Fedez, Lauro ed Hell Raton, ma ha ricordato quando non era così semplice.

A cura di Redazione Music

Orietta Berti è stata senza dubbio una delle sorprese del 2021. Intendiamoci, Berti è da anni un volto molto popolare della televisione, tra Rai e Mediaset, infatti, la cantante di Cavriago è spesso in qualche salotto televisivo, basti pensare al legame che la tiene stretta a Fabio Fazio, che da anni l'ha rilanciata. Eppure il 2021 ha avuto un sapore speciale per Berti che è arrivata a Sanremo con una canzone molto classica e si è ritrovata a fine anno a cantare un brano prodotto da Hell Raton che ha seguito la hit estiva "Mille".

I momenti difficili

Eppure, come spiega lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera, "c’è stato un periodo in cui nell’ambiente mi schivavano tutti" dice, ripensando a una carriera lunghissima che l'ha vista trionfare nella musica nonostante i primi passi in cui erano in pochi a credere in lei. Il successo con le canzoni tradotte dall'estero, poi "Fin che la barca va" e il successo internazionale, fino a questo 2021 che l'ha vista protagonista a Sanremo con "Quando ti sei innamorato" e la collaborazione con Fedez e Achille Lauro in "Mille".

Il successo arrivato a una certa età

"È il successo che arriva a un’età certa… ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv – dice al Corriere della Sera -: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior, e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera". Insomma un calendario pieno, quasi quanto quello dell'altra sorpresa dell'anno, ovvero i Maneskin con cui ha pure duettato a Lugano, ha spiegato aggiungendo: "Certo che mi piacerebbe cantare con loro, chi non vorrebbe?".

Leggi anche GFVip, Giucas Casella si spoglia e riceve il messaggio di Orietta Berti

Il rapporto con Fabio Fazio

Però c'è la tv a puntellarle, ormai, la carriera e Maurizio Costanzo e Fazio in questo sono stati fondamentali. Del conduttore di Che tempo che fa, dove è ospite fissa al tavolo, ne parla come di un terzo figlio: "La vita regala spesso grandi occasioni: vai a lavorare con una persona che non è tua coetanea, pensi di avere poche cose in comune, eppure scopri che ci vai d’accordo e la pensi allo stesso modo".