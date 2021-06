È un'estate che vede partecipare alla gara della hit estiva anche la vecchia guardia della musica leggera italiana e non solo. A Gianni Morandi, protagonista con Jovanotti e Rick Rubin di "L'Allegria" e a Orietta Berti, che con Fedez e Achille Lauro sta spopolando con "Mille" si aggiunge anche la voce di Katia Ricciarelli, che al gioco del tormentone partecipa assieme a Il Cile, che con lei canta sulle note di Dj Jad – che con J Ax è stato fondatore degli Articolo 31 – e Wlady – che produsse Maria Salvator – per "Tonight Mon Amour", a cui la cantante dona la sua voce e la sua statura artistica. La canzone si discosta dai ritmi latini ma non dal mood estivo, unendo rap, rock e lirica, in un mix incalzante che porta Il Cile anche in zone più rap.

La scelta di Katia Ricciarelli

Ma come mai chiedere a Katia Ricciarelli di partecipare a una hit estiva? Se Morandi e Berti rientrano comunque in un ambito leggero che può far comprendere la scelta, Katia Ricciarelli è senza dubbio una scommessa. A spiegarne la scelta di questa collaborazione è proprio Wlady che ha dichiarato: "Katia ci è sempre piaciuta, oltre che un’artista dall’incredibile vocalità, è un personaggio di grande impatto sotto ogni punto di vista. Abbiamo voluto immaginare la sua voce in un contesto completamente diverso dal suo, costruendole il giusto ‘vestito'. Dobbiamo ammettere che sin dal primo ascolto, ne siamo rimasti entusiasti".

Il testo di Tonight Mon Amour

La vita è una strada sterrata

se cerchi una dea la trovi bendata

se cerchi un amore è guerra annunciata

poi volano pietre come un'intifada

io non sono un influencer

sono un tipo da Helter Skelter

bevo spirit on the rocks

ma non mi serve [?]

Stanotte va così

stanotte va così

anche se è lunedì

anche se è lunedì

Stanotte va così

stanotte va così

anche se è lunedì

anche se è lunedì

Tonight Mon Amour

faccio storia come Elvis e poi sparo alla TV

Tonight Mon Amour

riempio i calici del cuore e dopo non ti penso più

La vita è un selfie di gruppo ma non sono bravo col trucco e parrucco

vesto di nero ma non sono a lutto, adoro il proibito ma non il frutto

ne ho viste di cose che voi umani fareste la ola alzando le mani

poi giorni graffiati da sbalzi d'umore, pensieri inseplosi nella ventiquattrore

è un livido che vola via questa vista di anarchia ma è meglio un'anima che barcolla, che sogni in anoressia

Guarda la gente che si sbraccia

la musica che si alza

la gente che si sbraccia

la polizia si incazza

Tonight Mon Amour

faccio storia come Elvis e poi sparo alla TV

Tonight Mon Amour

riempio i calici del cuore e dopo non ti penso più

Stanotte va così

stanotte va così

anche se è lunedì

anche se è lunedì

Stanotte va così

stanotte va così

anche se è lunedì

anche se è lunedì

Tonight Mon Amour

faccio storia come Elvis e poi sparo alla TV

Tonight Mon Amour

riempio i calici del cuore e dopo non ti penso più

Guarda la gente che si sbraccia

la musica che si alza

la gente che si sbraccia

la polizia si incazza

Tonight Mon Amour

faccio storia come Elvis e poi sparo alla TV

Tonight Mon Amour

riempio i calici del cuore e dopo non ti penso più

Stanotte va così

stanotte va così

anche se è lunedì

anche se è lunedì

Stanotte va così

stanotte va così

anche se è lunedì

anche se è lunedì

Stanotte va così