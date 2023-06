Olivia Rodrigo annuncia il nuovo album GUTS: “Canto le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta” Olivia Rodrigo ha annunciato l’uscita, a settembre, del nuovo album GUTS, che arriva a due anni dal successo internazionale di SOUR.

A cura di Redazione Music

Olivia Rodrigo ha annunciato l'uscita del suo secondo album GUTS, che uscirà il prossimo 8 settembre in tutto il mondo. L'annuncio a sorpresa è un piccolo evento per i fan della cantante americana che in pochi anni ha conquistato i riflettori mondiali diventando una delle popstar più ascoltate e discusse del momento. A far esplodere la stella Rodrigo fu il singolo "drivers license", canzone da oltre 1.8 miliardi di ascolti su Spotify (dove conta quasi 40 milioni di ascolti mensili), che trainò l'album SOUR, uscito nel 2021, che conquistò il primo posto nella classifica Billboard degli album più venduti, raggiungendo gli 80 milioni di stream in sette giorni.

Rodrigo ha lanciato la notizia direttamente sui suoi social condividendo la foto di copertina e scrivendo "Il mio secondo album GUTS esce l'8 settembre. Sono così orgogliosa di questo disco e non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi! Potete presalvarlo ora!". L'album, che è prodotto da Daniel Nigro, già al suo fianco per SOUR, è stato presentato così dalla cantante: "Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita. Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo capitolo di questo nuovo lavoro sarà "vampire", il nuovo singolo che uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in rotazione tutte le radio italiane a partire dal 7 luglio. Questo singolo rappresenta anche la prima uscita ufficiale per la cantante che, nel frattempo ha ottenuto 7 nomination ai GRAMMY®, vincendone tre nelle categorie: Miglior Nuova Artista, Miglior Album Pop Vocale e miglior Performance Pop per un’artista solista a cui si aggiunge un premio categoria Miglior Documentario Musicale agli MTV Movie & TV Awards nel 2022 con la pellicola “Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)”, uscita su Disney+.