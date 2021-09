Oggi Stefano D’Orazio avrebbe compiuto 73 anni, Facchinetti: “Amici per sempre anche oltre la vita” Il 12 settembre ricorre il compleanno di Stefano D’Orazio. Oggi, il batterista dei Pooh, avrebbe compiuto settantatré anni. Roby Facchinetti gli ha rivolto una dedica sul suo profilo Instagram. Rifacendosi a una loro canzone, l’artista ha rimarcato come la loro amicizia sia destinata a durare anche oltre la vita.

A cura di Daniela Seclì

Oggi, domenica 12 settembre, Stefano d'Orazio avrebbe compiuto settantatré anni. L'amatissimo batterista, uno dei volti simbolo dei Pooh, è morto il 6 novembre dello scorso anno. Da due settimane era ricoverato a causa delle complicazioni dovute al Covid e purtroppo non è riuscito a vincere questa battaglia. In questa giornata, in cui il dolore per la sua assenza si fa sentire ancora più intensamente e i ricordi si fanno più fitti, l'amico Roby Facchinetti gli ha rivolto una dedica sui social. La moglie Tiziana Giardoni, invece, ha pubblicato tenere parole per lui già nei giorni scorsi.

Tiziana Giardoni ricorda il marito Stefano d'Orazio

Tiziana Giardoni ha deciso di dedicare il suo profilo Instagram alla memoria di Stefano d'Orazio, con l'intento di tenere vivo il suo ricordo: "Sono la moglie di un grande uomo, un uomo amato e al quale voglio dedicare questo profilo, il mio impegno è quello di mantenere vivo il suo ricordo!". Il 6 settembre, giorno in cui ricorrevano dieci mesi dalla morte del marito, Giardoni ha espresso il vuoto che ha lasciato la sua assenza: "Dieci lunghi e interminabili mesi di vuoto assoluto, di sorrisi persi, di un’altra me! Mi manchi amore mio grande".

La dedica di Roby Facchinetti

Nel giorno in cui ricorre il settantatreesimo compleanno di Stefano D'Orazio, Roby Facchinetti lo ha ricordato sul suo profilo Instagram. L'artista ha pubblicato un primo piano del batterista e ha accompagnato la foto con una dedica: "Gli “amici per sempre”, lo sono anche oltre la vita. Buon compleanno indimenticabile Stefano. Roby". Il ricordo di Stefano D'Orazio rimarrà sempre impresso nella mente e nel cuore non solo di chi ha avuto il privilegio di dividere un pezzo di strada con lui, ma anche di chi si è emozionato e ha sognato ascoltando le sue canzoni.