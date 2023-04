Fedez cambia tutto: nuova etichetta per il cantante dopo 10 anni in Sony Fedez ha annunciato di aver cambiato etichetta discografica dopo 10 anni passati in Sony.

A cura di Redazione Music

Fedez ha annunciato il cambio di etichetta discografica dopo 10 anni di carriera. Il cantante milanese, infatti, passa da Sony Music a una Warner che è sempre più attiva sul fronte dei novi ingressi in casa discografica, soprattutto dopo l'arrivo di Pico Cibelli come Ceo al posto di Marco Alboni. Ad annunciarle questo cambio di casacca è lo stesso Fedez che su Instagram ha affidato la notizia a un paio di storia in cui, però, ha prima di tutto voluto ringraziare Sony Music e il suo Presidente Andrea Rosi: "Dopo 10 anni di carriera ho cambiato casa discografica. Grazie al presidente di Sony Music e a tutto il suo staff per questi 10 anni insieme" si leggeva come descrizione del video.

Queste, invece, le sue parole: "Dopo 10 anni di onorata carriera discografica sotto Sony Music ho cambiato etichetta discografica, però prima di dirvi dove sono andato ci tenevo a ringraziare il Presidente della Sony Andrea Rosi per tutti questi anni insieme che sono stati fantastici e a cui mando un abbraccio sincero e grandissimo". Nella storia successiva, poi, l'annuncio ufficiale della firma in Warner: "Grazie Warner Music Italia per avermi accolto nella sua grande famiglia" ha scritto il cantante prima delle foto di rito con la dirigenza della major, compreso il nuovo Presidente, che a cavallo tra il 2022 e il 2023 ha preso in mano l'etichetta.

L'ultimo album di Fedez risale al 2021, "Disumano", conteneva successi come "Bella storia", "Bimbi per strada", e "Mille", tra gli altri, ed era stato certificato tre volte platino. Non sappiamo quando questa nuova collaborazione si materializzerà con un primo singolo, intanto c'è la firma. In queste ultime settimane, quindi, Warner ha messo a sego una serie di acquisti, dando vita a una sorta di mercato che ha visto l'ingresso, tra gli altri, dei The Kolors, di Wayne della Dark Polo Gang e i giovani Niky Savage e Tony Boy.