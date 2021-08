Notte di San Lorenzo: playlist di canzoni da ascoltare sotto le stelle cadenti il 10 agosto Stanotte è la notte di San Lorenzo e come ogni 10 agosto tutti abbiamo preparato una lista di desideri da esprimere. Stanotte, tutti con gli occhi e il naso rivolti all’insù a scrutare il cielo alla ricerca di una stella cadente a cui affidare i nostri desideri. Per ricreare una vera atmosfera da notte magica d’estate è d’obbligo avere anche una playlist che faccia da sottofondo musicale. Ecco le migliori canzoni da ascoltare sotto un cielo di stelle cadenti.

Stanotte è la notte di San Lorenzo e oggi tutti abbiamo un desiderio pronto da esprimere. Come ogni anno, infatti, la notte tra il 10 e l'11 agosto volgeremo lo sguardo e il naso all'insù alla ricerca di una stella cadente. C'è chi, stanotte, la passerà con la persona amata e chi con gli amici, l'importante è scegliere il luogo migliore per scrutare il cielo e ricreare la giusta atmosfera.

Cosa c'è di meglio, quindi, di una playlist con le migliori canzoni da ascoltare durante questa notte di stelle cadenti che faccia sognare, sperare ed emozionare?

Dai grandi classici come "La notte dei desideri" di Jovanotti ai brani più recenti di Annalisa, Ultimo e J-Ax, vediamo quali sono le canzoni disponibile su Amazon Music che potrebbero diventare il sottofondo musicale di una delle notti più magiche dell'anno.

1. "La notte dei desideri" di Jovanotti

"La notte dei desideri" è il brano che almeno una volta nella vita, tutti abbiamo ascoltato durante la notte di San Lorenzo. Sicuramente è un brano datato, ma esprime a pieno la spensieratezza e, allo stesso tempo, la speranza che tutti ripongono nel vedere realizzato un proprio desiderio.

2. "Stella cadente" dei Modà

Dopo il grande classico di Jovanotti, un'altra canzone che sembra essere stata scritta appositamente per fare da sottofondo musicale alla notte delle stelle cadenti. È, appunto, "Stella cadente", il brano scritto dei Modà, contenuto nel sesto album "Passione Maledetta". Un testo pieno di poesia e amore puro destinato alla persona che amiamo.

3. "Buona Stella" di Ghemon

"Buona stella" di Ghemon è il terzo singolo estratto dall’album "Scritto Nelle Stelle". Una canzone allegra e spensierata, la perfetta colonna sonora per una sera d'estate da trascorrere con gli amici in spensieratezza.

4. "Stelle cadenti" di Grido feat J-Ax

"Stelle cadenti" è il singolo di Grido e J-Ax che rispecchia forse più di tutti l'animo di questa notte stellata. I sogni, come dice la canzone, servono anche a sopravvivere e ad affrontare questa vita che è piena di cose che non capiremo mai.

5. "Stella incantevole" di Alessandra Amoroso

"Stella incantevole" è uno dei primi brani di Alessandra Amoroso: nostalgico, malinconico e commovente, è il brano perfetto da ascoltare con le cuffie, stesi in spiaggia mentre si scruta il cielo stellato.

6. “Fumo ancora” di Mostro feat Ultimo

La canzone di Mostro e Ultimo "Fumo ancora" è il sottofondo perfetto per i più malinconici. Un mix di rabbia e dolore espressi benissimo dalla voce dei due giovani cantanti, che fanno riferimento al dolore struggente che si prova quando si perde qualcuno di importante.

7. "Quando una stella muore" di Giorgia

Anche il brano di Giorgia "Quando una stella muore" è una canzone che ci porta alla mente le persone che abbiamo perso e che sono diventate stelle. Il dolore che si evince dalle parole e dalle note di questa canzone si trasformano presto in forza.

8. "Piccola Stella" di Ultimo

"Piccola Stella" di Ultimo è uno dei brani più romantici da dedicare alla propria compagna di vita. Il brano, scritto a soli 14 anni dall'artista, è un ringraziamento speciale alle persone che sono in grado di illuminare la nostra vita, anche i momenti più bui. Una chiara analogia con le stelle cadenti che con la loro scia illuminano il cielo.

9. "San Lorenzo" di Alfa feat. Annalisa

"San Lorenzo", il brano scritto da Alfa e cantata con Annalisa, è il sottofondo musicale per questa notte di desideri tutti da esprimere. Le note e le parole di questa canzone creano l'atmosfera perfetta per un serata da trascorrere con gli amici in spiaggia a guardare il cielo alla ricerca di stelle cadenti.

10. "Stella Gemella" di Eros Ramazzotti

Un classico per tutti i fan di Eros Ramazzotti, "Stella Gemella" è una canzone del 1996 che, però non passa mai di moda, proprio come i desideri. Infatti, con questo brano, l'artista riesce ancora oggi ad emozionare tutti i sognatori.

11. "Stella Del Mattino" di Ludovico Einaudi

Nella playlist dei più romantici non può mancare "Stella del Mattino" di Einaudi. Le note di questo brano saranno la perfetta colonna sonora per questa notte dei desideri dove bisognerà lasciarsi andare e farsi trasportare dalla magia dell'estate.

12. "A Sky Full Of Stars" dei Coldplay

"A Sky Full of Stars" dei Coldplay è un brano che parla d'amore, di quelli passati che hanno segnato la nostra vita come la scia delle stelle cadente e di quelli futuri, pieni di speranze e sogni.

13. "All Of The Stars" di Ed Sheeran

"All Of The Stars" è la colonna sonora del film "Colpa delle Stelle" che parla di un amore giovane tra due ragazzi malati di tumore. Quale brano, se non questo, potrebbe essere il sottofondo musicale per una notte all'insegna dell'amore e dei sogni.

14. "Piccola stella senza cielo" di Ligabue

"Piccola stella senza cielo" di Ligabue è sicuramente un brano che non può mancare nella playlist dedicata alla notte di San Lorenzo. La canzone parla di tutte quelle donne, soprattutto le più ingenue e giovani, che credono nel sentimento dell'amore con tutte loro stesse, e magari poi ne restano ferite.

15. "Stella di mare" di Lucio Dalla

La canzoni di Lucio Dalla "Stella di mare" è un classico che non ha bisogno di presentazioni. L'artista interpreta tutti gli stadi d'animo e i sentimenti che prova un innamorato mentre guarda la persona amata e spera di essere abbastanza per lei.

16. "Stella" di Antonello Venditti

"Stella" è un brano di Antonello Venditti contenuto nel suo album "Cuore". I sogni, i desideri e l'amore sono l'unico modo che abbiamo per combattere l'odio e la violenza, queste le parole dell'artista che ci invita a farne uno stile di vita.