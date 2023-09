Nonostante il testo sessista, i creator di TikTok Italia mandano in tendenza Perra di Elilluminari Tra i brani in tendenza su TikTok Italia, Perra del cantante spagnolo Eilluminari si prende la prima posizione da ormai 10 giorni. Qui il testo e il significato della canzone.

Negli ultimi 10 giorni, Perra dell'artista spagnolo Eilluminari, nome d'arte del 26enne madrileno Alvaro Fernandez, è la canzone più utilizzata su TikTok Italia, anche grazie alla challenge "El numero 1". La canzone infatti, ha raccolto oltre 49mila video sulla piattaforma cinese, di cui oltre 5100 in Italia. Del brano, viene utilizzata maggiormente la strofa finale, in cui Eilluminari recita: "Porque yo voy a ser el número uno, el número uno, bebé", tradotto in "Mamma, ricorda la mia faccia, perché sarò il numero uno, numero uno, tesoro". Ma è la restante parte del testo che diventa una narrazione sessista da parte dell'autore, in cui viene sminuita la donna, descritta come str*** e pazza, oltre che metaforicamente disegnata come una "perra", tradotto in italiano "cagna".

Il testo di Perra

Loco, tu mujer es una perra, una diabla

Mira como me ladra y me dice

Guau guau

Loco, tu mujer es una perra, una diabla

Mira como me habla y me dice

Guau guau

Loco

Tu mujer es una perra

Loco

Tu mujer es una perra

Loco

Tu mujer es una perra

Loco

Tu mujer es una perra

Loco, yo ando con mis tenis por la para

Fumando marihuana me dice qué lo que pasa

Hey loco

Yo ando con mis tenis por la para

Fumando marihuana me dice qué lo qué pasa

Hey loco

Se vacila con poco, yo no quiero tu toto

Lo tienes muy roto, bebé

Loco se vacila con poco, yo lo quiero tu toto

Lo tienes muy roto, bebé

Me dijeron que tú eras menor

Que yo era mayor

Que tú, que yo lo hacemos los dos

No quiero tener coro con esta situación

Como se enteré su padre, e' que se va enterar soy yo

Que tú, que yo, tra-tra

Que yo, que tú, tra-tra

Que tú, que yo, tra-tra

Que yo, que tú, tra-tra

Loco, tu mujer es una perra

(Loco, loco, loco, loco)

Loco, tu mujer es una perra

Loco, tu mujer es una perra

Loco, tu mujer es una perra

(Perra, perra, perra)

Loco, tu mujer es una perra

Loco, tu mujer es una perra, una diabla

Mira como me ladra y me dice

Guau guau

Loco, tu mujer es una perra, una diabla

Mira como me ladra y me dice

Guau guau

Tra, triquitra triquitra triquitra triquitra triquitra

Me quedé sin fuleteo

Tra, triquitra triquitra triquitra triquitra triquitra

Me quedé sin fuleteo

Teo teo teo teo teo

Me quedé sin fuleteo

Teo teo teo teo teo

Me quedé sin fuleteo

Ah, loco, el trio de Ases

Orina a Don Mando, el alienígena

Con mi hermanito el Efe, nos vamos a quedar con to' oh

Mami, acuérdate de mi cara

Porque yo voy a ser el número uno

El número uno, bebé

Loco, tu mujer es una perra (Loco, loco, loco, loco, loco)

Loco, tu mujer es una perra (Loco, loco, loco, loco, loco)

Loco (loco, loco) tu mujer e' una perra (perra, perra)

Loco (loco, loco) tu mujer e' una perra (perra, perra, perra)

La traduzione di Perra

Pazzo, tua moglie è una stro***, una diavola

Guarda come mi abbaia e me lo dice

vabbè

Pazzo, tua moglie è una stro***, una diavola

Guarda come mi abbaia e me lo dice

vabbè

Pazzo

tua moglie è una stro***

Pazzo

tua moglie è una stro***

Pazzo

tua moglie è una stro***

Pazzo

tua moglie è una stro***

Pazzo, cammino con le mie scarpe da tennis per strada

Fumo marijuana e mi chiede cosa sta succedendo

ehi pazzo

Cammino per strada con le mie scarpe da tennis

Fumo marijuana e mi chiede cosa sta succedendo

ehi pazzo

Mi hanno detto che eri minorenne

che ero più vecchio

Che tu, che io, lo facciamo entrambi

Non voglio rendere nota questa situazione

lo ha scoperto suo padre, e quello che scoprirà sono io

Pazzo, tua moglie è una stro***

(Pazzo pazzo pazzo pazzo)

Pazzo, tua moglie è una stro***

Pazzo, tua moglie è una stro***

Pazzo, tua moglie è una stro***

Pazzo, tua moglie è una stro***

Pazzo, tua moglie è una stro***, una diavola

Guarda come mi abbaia e me lo dice

vabbè

Pazzo, tua moglie è una stro***, una diavola

Guarda come mi abbaia e me lo dice

vabbè

Ah, pazzesco, il tris d'assi

Pi*** su Don Mando, l'alieno

Con il mio fratellino Efe, resteremo qui

Mamma, ricorda la mia faccia

Perché sarò il numero uno

Numero uno, tesoro

Pazzo, tua moglie è una stro*** (pazza, pazza, pazza, pazza, pazza)

Pazzo, tua moglie è una stro*** (pazza, pazza, pazza, pazza, pazza)

Pazza (pazza, pazza) tua moglie è una stro*** (stro***)

Pazza (pazza, pazza) tua moglie è una stro*** (stro***, stro***, stro***)

Il significato sessista di Perra

Perra, il brano di Eilluminari, è stato pubblicato il 4 marzo 2018, scritto e composto dallo stesso Alvaro Fernandez. Il brano, inizialmente poco conosciuto al grande pubblico europeo, ha vissuto la sua prima fase di luce in un remix che ha coinvolto Shelow Shaq, Atomic Otro Way, Liro Shaq ed El Super Nuevo: infatti, il video su YouTube aveva raccolto oltre 3,3 milioni di visualizzazioni. Il singolo, con una produzione dembow, ha chiari riferimenti sessisti e machisti: dal richiamo iniziale alla donna come str*** e pazza, al termine "abbaia" in cui la donna viene metaforicamente legata alla figura del cane.

Ma non solo, perché nelle strofe successive, l'autore descrive l'incontro con una partner, anticipando il suo stato di minorenne. Nel brano infatti, viene quasi normalizzata questa situazione, con la figura del padre della giovane donna da cui scappare nel caso l'avesse scoperto. Solo nell'ultima strofa, arriva la parte del brano utilizzata su TikTok dai creator italiani, in cui Elilluminari canta: "Mamma, ricorda la mia faccia, perché sarò il numero uno, numero uno, tesoro". La challenge #elnumero1 ha avuto una grande presa su TikTok Italia, dove alcuni tra i creator più seguiti in Italia, come Aurora Celli a Rebecca Parziale, passando per Sespo e Simone Berlini, insieme a @IlrossopiùbellodiTikTok, hanno utilizzato il brano.

La normalizzazione dei testi machisti su TikTok Italia

Come è avvenuto anche nei mesi estivi precedenti, anche quest'anno ci sono stati alcuni brani dembow e reggaeton in tendenza su TikTok Italia. Il legame tra il racconto dell'estate sulla piattaforma, abbinata a brani tipicamente diffusi durante questa stagione, ha visto anche la normalizzazione dei testi machisti e sessisti per motivi coreografici, costruite ad arte per la piattaforma: più volte, tutto ciò hanno nascosto evidenti problemi nel testo. Non c'è bisogno di andare per forza all'estero per osservare questo fenomeno: solo negli ultimi mesi, tra i brani più ascoltati c'è anche La Gattina di Artie 5ive, che recita: "Te sei molto bella, ma baby tu non sei una principessa, lo muove meglio di te pure la tua amica cessa, è una cessa, ma lo muove come un’esperta"