Non solo Sanremo 2023 per Elodie: la cantante annuncia album, docuserie e Mediolanum Forum Elodie fa parte del cast del Festival di Sanremo 2023 e contestualmente ha annunciato anche un album, una docu-serie e il concerto al Mediolanum.

Elodie è una delle Big che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2023, come annunciato da Amadeus in diretta al Tg1. La cantante torna a tre anni di distanza dall'ultima partecipazione, era il 2020 quando partecipò al primo festival di Amadeus con "Andromeda" per bissare l'anno successivo come co-conduttrice. Quella del 2023 sarà la terza partecipazione ella cantante che esordì al festival nel 2017 con la canzone "Tutta colpa mia", e la cantante ci arriva dopo un percorso che l'ha portata a essere una delle popstar più amate di questi ultimi anni e anche una delle più premiate: solo nel 2022 può vantare un platino per "Tribale", due platini per "Bagno a mezzanotte" a cui si aggiungono i quattro per "La coda del diavolo" in cui ha collaborato con Rkomi.

La partecipazione al festival di Sanremo segna anche un passaggio importante per la carriera della cantante che ha annunciato un po' di novità per il 2023. Oltre a salire sul palco del festival con nomi del calibro di Giorgia, Marco Mengoni, Ultimo, Anna Oxa, la cantante annuncia un nuovo singolo che uscirà entro la fine del 2022 e segue "Proiettili", la canzone – col feat di Joan Thiele – che fa da tema della colonna sonora originale del film “Ti mangio il cuore”, film in cui ha esordito al Cinema. Non si conoscono ancora data di uscita e titolo ma è certo che sarà il singolo che anticipa l'album e probabilmente l'ultimo prima del festival.

Ma nel 2023 Elodie pubblicherà anche il nuovo album, come ha annunciato lei stessa su Instagram ("OK. Il disco è finalmente pronto" aveva scritto), quando, due giorni prima dell'annuncio dei Big, ha avvisato i fan che lo aveva ormai chiuso. L'album, che segue di tre anni "This Is Elodie" sarà accompagnato anche dalla docu-serie su di lei e dall'annuncio del suo primo live al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti.