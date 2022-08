“Non mi è mai successo prima” la delusione di Rocco Hunt, concerto annullato per problemi tecnici Rocco Hunt è stato costretto a cancellare il concerto in Calabria dopo pochi secondi a causa di problemi tecnici: “Rischiamo di far danno a noi e voi”.

A cura di Francesco Raiola

Rocco Hunt avrebbe dovuto suonare a Savelli in Calabria in occasione del suo tour estivo, ma la serata calabrese è stata un incubo e alla fine il rapper è stato costretto ad abbandonare la scena perché il gruppo elettrogeno non sosteneva la strumentazione. Il cantante ha spiegato nelle storie Instagram quello che era successo, ma lo aveva fatto anche dal palco dicendo che una cosa del genere non gli era mai capitata nella vita: "Oggi poteva essere una bellissima serata. Ero felice di portare la mia musica, con la mia band, in Calabria e cantare insieme a voi. Purtroppo, non sono riuscito a portare a termine il concerto. In verità non siamo riusciti neanche ad iniziarlo. Ci abbiamo provato 3 volte ma non andava per colpa di un errore tecnico imperdonabile arrivati a certi livelli".

Rocco Hunt ci tiene a specificare che il problema non dipendeva da loro, ma dalla produzione: "Ci dispiace tantissimo, veramente, non mi era mai successo prima in 10 anni di concerti. Vi voglio bene, spero di ritornare presto in Calabria". Sui social, in particolare TikTok, stanno anche girando alcune immagini del rapper salernitano che parla, direttamente dal palco con i fan che erano accorsi ad ascoltarlo: "Ero lì dietro a cercare di trovare una soluzione a questo problema che purtroppo non dipende né da me né dal mio staff. Siamo venuti qua, ci siamo fatti 5 ore di macchina per venire a suonare a Savelli, ed eravamo orgogliosi di suonare in Calabria, di offrire una data del mio tour a tutti voi che siete miei fan, che avete pagato per venire ad ascoltare questo concerto e anche voi avete fatto tantissimi chilometri".

Il problema è stato del gruppo elettrogeno che non supportava l'impianto e alla fine oltre al danno la beffa, perché anche le luci sono venute meno: "Purtroppo il gruppo elettrogeno non supporta il concerto, non mi è mai successa in vita mia una situazione del genere. Sono mortificato, sono qui aspettando una soluzione, ma purtroppo la soluzione tecnica non c'è. Sono qua, volevo fare lo spettacolo come ho fatto in 35 città prima di venire qua. Vi chiedo scusa, sono mortificato ma non possiamo pensare pure al gruppo elettrogeno, non sono cose che dipendono da noi. Adesso aspetterò, però risalire qui sopra, fare una canzone e far stoppare di nuovo l'impianto, rischiamo di bruciare gli strumenti, rischiamo di fare dei danni anche ai ragazzi della mia band che non se lo meritano, non ve lo meritate e non me lo merito io questo spettacolo indegno".