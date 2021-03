Il 23 maggio 2003, in anteprima solo per le radio, Neffa pubblica il suo primo singolo, estratto dall'album "I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa". Il brano si chiama "Prima di andare via", un singolo dance che sembra uscito dagli anni '80 e racconta la voglia dell'autore/protagonista da redimersi da una vita peccaminosa attraverso una relazione con una donna bellissima, "forse un po' troppo per me".

Il significato di Prima di andare via

È indiscutibilmente la traccia più ascoltata dell'album di Neffa "I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa", quarto album in studio del soul man campano. Stiamo parlando di "Prima di andare via", un singolo dalle atmosfere dance che racconta il tentativo di redenzione del protagonista, che cerca di lasciarsi indietro la sua vita, attraverso la conoscenza di una ragazza. Un ambiente, un immaginario descritto da Neffa che si poggia sul movimento del corpo della donna, che esprime la sua bellezza, forse anche troppa per una persona come lui. Il tempo diventa il nemico del protagonista, che ha bisogno di agire prima che la festa finisca, come racconta nella prima strofa: "Prima di andare via, spero che balli un po', con me". L'occasione di redimere una vita senza equilibrio, forse l'ultima nella vita del protagonista è troppo ghiotta: "Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me, se avessi solo un attimo cos'è che ti direi". Le ultime strofe del brano si concentrano su una speranza, quasi una preghiera del protagonista, che spera che la donna rimanga lì, per stare assieme a lui: "Spero solo che tu resti, ancora un poco qui con me, spero solo che tu resti, ancora un poco qui con me".

Il testo di Prima di andare via

Prima di andare via

Spero che balli un po'

Con me

Sopra la musica

Ora il tuo corpo si

Muove

Può essere l'ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po' troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos'è che ti direi

Prima di andare via

Spero che resti un po'

Con me

Solo un momento sai

Ora che la notte

Corre

Può essere l'ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po' troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos'è che ti direi

Cos'è che ti direi

Prima di andare via

Solo un momento sai

Può essere l'ultima

Buona occasione per me

E sento che è possibile

Niente sostanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po' troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos'è che ti direi

Eh eh, eh eh

Se tu resti qui con me

Eh eh, eh eh

Prima di andare via

Se tu resti qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me