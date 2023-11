Nino D’Angelo allo stadio Maradona di Napoli per festeggiare gli anni 80: “Una dedica al caschetto” Nino D’Angelo festeggerà allo stadio Maradona i suoi anni ’80, periodo d’oro del cantante napoletano.

A cura di Redazione Music

Nino D'Angelo torna allo Stadio Diego Armando Maradona a 7 anni di distanza dall'ultima volta, quando il cantante napoletano festeggiò sotto la curva B i suoi 60 anni in uno stadio che si chiamava ancora San Paolo. Questa volta, Nino D'Angelo ha organizzato un evento per celebrare i suoi anni '80, quelli che l'hanno reso un mito vero e proprio, prima ancora della svolta world degli anni '90, con lo sdoganamento da parte di un intellettuale come Goffredo Fofi. I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI '80…e non solo!" è il titolo scelto da D'Angelo che tornerà nello stadio della città partenopea il prossimo 29 giugno 2024.

Un appuntamento speciale per il cantante protagonista del film "Quel ragazzo della curva B", film del 1987 diventato un cult per i tifosi della squadra napoletana, che conteneva anche "Forza Napoli", una delle canzoni più cantate del cantante di San Pietro a Patierno. Saranno proprio gli anni celebrati nel film diretto da Romano Scandariato quelli che D'Angelo celebrerà. Gli anni 80 sono quelli di successi come "A' Discoteca", inno nelle discoteche italiane negli anni '80, "Jamaica" con il suo ritmo coinvolgente, la storica "Popcorn e Patatine" pezzo che ha accompagnato anche il film omonimo, raccontando la bellezza di un amore spensierato, fino a "Maledetto Treno", "Guagliuncella" e "Nu jeans e ‘na maglietta"

"Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni '80 il pubblico balla e si scatena. Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo ̶̶ dichiara Nino A’angelo ̶̶ Per me è anche un modo per fare una dedica ‘all'artista col caschetto' che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui".