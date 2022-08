Niccolò Fabi presenta Andare oltre e scherza: “Non un pezzo ballabile ma un mattoncino sentimentale” Niccolò Fabi pubblicherà, il prossimo 2 settembre, il nuovo singolo “Andare oltre”, un “mattoncino sentimentale” che anticipa di un mese il concerto all’Arena di verona.

A cura di Redazione Music

Niccolò Fabi all’Arena di Verona (ph Simone Cecchett)

Ogni canzone di Niccolò Fabi è un piccolo pezzo di cuore che il cantautore regala ai propri fan, come abbiamo visto nei tanti anni di carriera e dischi, soprattutto negli ultimi, con una svolta sonora molto americana, sempre attenta e in grado di plasmarsi sulle sue idee e i suoi testi. Il cantautore romano ha appena annunciato l'uscita del suo prossimo singolo "Andare oltre" che sarà pubblicato il prossimo 2 settembre e anticipa il concerto che terrà un mese esatto dopo, il 2 ottobre, all'Arena di Verona, unico show di questa estate che apre a un nuovo capitolo della carriera del cantautore, festeggiando anche i 25 anni di carriera.

Sui suoi social Fabi scherza e si prende in giro, spiegando come sarà la prossima canzone del "cantautorefabi" (cit): "Chi segue questa pagina sarà sorpreso nell’apprendere che non si tratta dell’usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso. Confidiamo però che, a chi si dovesse trovare in un periodo di ristrutturazione, tale materiale possa risultare utile finanche gradevole. Musicalmente rappresenta il primo incontro con le orchestrazioni del prode Enrico Melozzi e il suono dell’Orchestra Notturna Clandestina. Un’anticipazione dunque di quello che si potrà ascoltare il 2 ottobre a Verona. Sul testo meglio soprassedere per il momento… à tout à l’heure".

E proprio all'Arena di Verona sarà possibile ascoltare per la prima volta questa nuova canzone che arriva a tre anni di distanza dall'ultimo album "Tradizione e Tradimento". Quello di Verona sarà un appuntamento speciale perché per la prima volta Fabi, uno dei cantautori italiani più importanti di questi ultimi anni, si esibirà da solo sul palco dell'Arena, portando con sé solo l’Orchestra Notturna Clandestina con cui rivisiterà alcune delle sue canzoni più amate.