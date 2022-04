Niccolò Fabi festeggia 25 anni di carriera con un concerto da solo all’Arena di Verona Niccolò Fabi festeggerà i 25 anni di carriera con un concerto – l’unico del 2022 – all’Arena di Verona dove si esibirà per la prima volta da solo.

A cura di Redazione Music

Niccolò Fabi (foto di Simone Cecchetti)

In un anno particolare per la musica live italiana, con il ritorno di tantissimi concerti e il recupero di innumerevoli tour, Niccolò Fabi si smarca di lato e annuncia il suo unico concerto per il 2022. Il cantautore romano, infatti, sarà protagonista, il prossimo 2 ottobre, all'Arena di Verona, per la prima volta da solo sul palco di uno dei palchi più importanti della musica italiana, dove festeggerà i 25 anni di carriera. Anche per uno dei migliori cantautori italiani contemporanei è arrivata l'ora di prendersi, in solitaria, il palco dell'Arena di Verona festeggiando una carriera che lo ha portato a diventare uno degli artisti più amati del Paese.

"A 25 anni di distanza da quando ‘Il giardiniere' ha iniziato a rendere pubbliche le sue traiettorie tra le turbolenze, il 2 ottobre all’Arena di Verona ci sarà l’unico mio concerto di quest’anno. Non per parsimonia o epica della celebrazione ma semplicemente perché sia unico e per fare qualcosa che non ho mai fatto – ha detto Fabi -. Un'occasione che regalo a me stesso e a chi mi ascolta per portare quelle storie nate in un intestino fino ad un anfiteatro romano. Forse se lo meritano. Il posto è grande e prestigioso ma le emozioni in gioco lo sono altrettanto. In qualche modo lo riempiremo".

E la location è grande ma intima abbastanza, come conformazione, perché le canzoni di Fabi riescano ad arrivare nella maniera giusta. Lui che negli anni ci ha educato a una musica profonda, delicata, in grado di arrivare – al di là di qualsiasi luogo comune – al cuore, basti pensare a canzoni come "Lasciarsi un giorno a Roma", "Costruire", "Una somma di piccole cose", "Lontano da me", "Ecco" per citarne solo alcune (benché sceglierne alcune è fare torto a una vastità di canzoni e di sensazioni).

Fabi non sarà totalmente solo, però, perché con lui porta un'orchestra con cui riarrangerà le sue canzoni per l'occasione. Inoltre l'Arena di Verona è un posto che ha un significato importante nella vita del cantautore: nel 2000 aprì il concerto di Sting, suo riferimento, e nel 2015 ci suonò in trio, assieme a Daniele Silvestri e Max Gazzè. I biglietti per il concerto unico di Niccolò Fabi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono disponibili da oggi nei circuiti di vendita e prevendita abituali.