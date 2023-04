Niccolò Fabi è partito con il tour Meno per meno: ecco tutte le date Niccolò Fabi è partito ufficialmente da Bologna col suo nuovo tour nei teatri.

Niccolò Fabi (ph Arash Radpour)

Dopo la data zero del 15 aprile all'Auditorium Unità d'Italia d'Iserna, è partito ufficialmente da Bologna il tour di Niccolò Fabi, che ha inaugurato il suo "meno per meno" tour dal Teatro Europauditorium di Bologna. Uno spettacolo atteso quello del cantautore romano che torna live, in una dimensione a lui estremamente congeniale, portando in giro per l'Italia la sua musica. Questa volta lo farà con un concerto che unirà l'intimità di trovarsi solo davanti al pubblico e l'abbraccio tra lui, il pubblico e l'orchestra. Lo spettacolo, infatti, è diviso in due parti, appunto, con il primo che lo vede solo sul palco, mentre nella seconda parte sarà accompagnato dall'Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

Proprio questa seconda parte avrà come tracklist proprio le canzoni raccolte e riarrangiate nel suo ultimo lavoro "Meno per meno", composto da sei canzoni già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 brani inediti, e per la prima volta proporrà anche dal vivo gli inediti “L'uomo che rimane al buio” e “Al di fuori dell'amore”, e alcuni brani di repertorio già presentati all'Arena di Verona con il suono orchestrale. In questa seconda parte ci saranno anche Roberto Angelini (chitarra acustica, chitarra elettrica, slide, ARP), Alberto Bianco (chitarra e basso) e Filippo Cornaglia (batteria). Queste tutte le date del tour "Meno per meno":