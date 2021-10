Nel nuovo album “Manifesto” Loredana Bertè mette insieme Fedez e J-Ax Loredana Berté firma il proprio ritorno sulla scena musicale con Manifesto, un album di inediti che sarà pubblicato il 5 novembre. Il disco sarà l’ennesimo laboratorio di sperimentazione per Bertè, che si conferma un’artista capace di mettersi alla prova con nuovi stili e con linguaggi contemporanei a lei apparentemente distanti.

Dopo averla ammirata sulle frequenze Rai nella veste di giudice della trasmissione The Voice Senior e dopo essere stata celebrata da una sua fan di antica data, Alba Parietti, che nella prima puntata dell'edizione 2021 del Tale e Quale Show ha scelto di tributarla vestendo i suoi panni e cantando "Cosa ti aspetti da me", Loredana Berté firma il proprio ritorno sulla scena musicale con "Manifesto", un album di inediti che sarà pubblicato il prossimo 5 novembre. Il disco sarà l'ennesimo laboratorio di sperimentazione per Bertè, che si conferma un'artista eclettica e a passo con i tempi, capace di mettersi alla prova con nuovi stili e con linguaggi contemporanei a lei apparentemente distanti.

Fedez, J-Ax e Nitro nel nuovo album di Loredana Berté

Manifesto sarà composto da dieci canzoni e, tra queste, spiccano tre featuring parecchio stuzzicanti. Infatti, l'autrice di E la luna bussò duetterà con Fedez nella traccia Lacrime un limousine, con J Ax in Donne di ferro e, a sorpresa, con Nitro, che la accompagnerà nell'esecuzione del brano Florida. Tre collaborazioni che promettono risvolti interessantissimi, preannunciati anche dall'entusiasmo di Loredana Berté, che ha ammesso senza troppi fronzoli che "Quest'album è una bomba".

Manifesto, il ritorno di Loredana Berté

Manifesto è il 18esimo album di inediti pubblicato dalla cantante calabrese, il primo dopo una pausa lunga tre anni: il suo ultimo lavoro in studio, LiBerté, risale infatti al 2018. Il disco è l'ideale ciliegina sulla torta di un'annata straordinaria, costellata dalle celebrazioni per il suo settantesimo compleanno e culminata nello stupendo riconoscimento dell’Arena di Verona, dove lo scorso 11 settembre ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”. Che dire: bentornata, Loredana.