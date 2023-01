Nel backstage del concerto dei Maneskin la bambina scomparsa della nuova serie Usa Alert I Maneskin in concerto sono un cameo della prima puntata della nuova serie di FOX Usa “Alert”, in attesa dell’uscita del nuovo album Rush!

I Maneskin al Circo Massimo (ph Roberto Panucci

I Maneskin sono finiti in una puntata di una nuova serie Fox “Alert: Missing Persons Unit", confermandosi come una delle realtà italiani più amate all'estero. Mancano pochi giorni all'uscita di Gossip, prossimo singolo dei Maneskin e una settimana e mezza all'uscita di "Rush!", il nuovo album della band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. L'album che segue "Teatro d'Ira vol.1" e primo dall'esplosione internazionale della band romana che è un caso internazionale da subito dopo la vittoria dell'Eurovision, con un amore soprattutto da parte del pubblico e dei media americani, dove sono ospiti delle trasmissioni più seguite e di culto, senza contare un tour da migliaia di persone al loro seguito. Come ha scritto Rolling Stone, insomma, sono l’unica rock band mainstream in grado d’influenzare la cultura popolare coi loro eccessi e il loro senso per la moda.

Due ospitate da Jimmy Fallon, poi da Ellen DeGeneres, interviste praticamente ovunque, pezzi mandati in heavy rotation in radio, premi ai vari Mtv Awards, agli American Music Awards, candidature ai Grammy Awards e migliaia di persone che li seguono anche nelle varie città americane. Ma la band è antrata anche a far parte di una nuova serie di Fox, "Alert: Missing Persons Unit", prodotta da John Eisendrath di “The Blacklist” e dall'attore Jamie Foxx con Scott Caan e Dania Ramirez come attori principali. Una serie crime che vede i due protagonisti alla ricerca di persone scomparse nel solco di alcune del procedural drama americano.

Nella prima puntata del 2023, i due protagonisti incroceranno i Maneskin, come si vede in un pezzo di video postato dal fanclub ufficiale della band su Twitter: "L'esibizione dei Måneskin di ‘SUPERMODEL', dal vivo al Circo Massimo, è stata protagonista della prima puntata di ‘Alert', una nuova serie tv americana in onda su FOX". La band, infatti, è presente non in azione, ma come sfondo ela ricerca di una bambina che viene ritrovata nel backstage del loro concerto al Circo Massimo di Roma, mentre suonano Supermodel. Ennesima dimostrazione della riconoscibilità internazionale della band, in attesa di capire cosa ascolteremo nel loro prossimo album.