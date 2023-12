Naska, idolo del nuovo punk rock italiano annuncia il Mediolanum Forum nel 2024 Naska, idolo dei giovani fan del punk rock con sfumature pop, ha annunciato il Mediolanum Forum per il 2024, dopo aver mandato sold out una doppia data al Fabrique.

A cura di Redazione Music

Naska al Fabrique (ph Francesco Prandoni)

Nelle scorse settimane Naska è stato protagonista di due date sold out al Fabrique di Milano, una sorta di piccola incoronazione per Diego Caterbetti – vero nome del musicista – che, incoraggiato dalle vendite della doppia data milanese, ha puntato più in alto, annunciando il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Milano, prodotto da Vivo Concerti. Il cantante, infatti, autore, quest'anno, dell'album La mia stanza e susseguente repack, portabandiera del nuovo punk rock italiano sarà protagonista sul palco di uno dei palazzetti più importanti per la musica italiana, il prossimo sabato 7 dicembre 2024. Ha un anno di tempo, il cantante, per cercare di riempire il palazzetto, cercando di tenere alta l'attenzione per un anno che spera sarà meglio di questo 2023, in cui è definitivamente esploso.

Il cantante lo aveva annunciato proprio sul palco del Fabrique, dove migliaia di persone si erano riunite attorno a lui per un concerto che aveva in primo piano l'energia, per pezzi che mescolavano romanticismo – molte delle sue canzoni parlano dell'amore nelle sue varie forme -, provocazione, riflessione, ma sempre sull'onda del punk rock ("Dici che è ridicolo fare ‘sto cazzo di punk rock, che ci resto povero" come canta in Cattiva). Naska ha riportato un po' di luce su una generazione punk rock, convogliando la sua forza in brani come "Cattiva", "O mi uccidi", "Horror", "Tranquillo mai". I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da lunedì 4 dicembre alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 9 dicembre alle ore 10.

"Quando non rispondi vorrei fare un casino, perché ho 25 anni ma sono un ragazzino" canta in "Pronto Soccorso", e forse sarà anche un ragazzino, ma nel frattempo è stato incluso da Spotify nel suo RADAR 2023, ovvero il programma dedicato agli artisti più promettenti dell’attuale scena musicale italiana. A maggio 2023 ha pubblicato il suo secondo album "La Mia Stanza", seguito da una deluxe edition uscita a settembre, dopo l'uscita del singolo “SUMMERSAD 4”, uscito insieme al collettivo LA SAD, a cui si aggiungevano quattro nuove canzoni e una rivisitazione proprio di Cattiva e una collaborazione con Madman in Tranquillo mai.