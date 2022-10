Nasce PDU Music con album di Mina inediti: il multiverso per collezionisti con vinili, nastri e NFT PDU Music è il nuovo multiverso del collezionismo: da vinili a nastri, anche la vendita di NFT speciali. Saranno pubblicati lavori inediti di Mina, album di Ivano Fossati, Domenico Modugno, Mia Martini.

A cura di Gaia Martino

È online il nuovo multiverso per collezionisti appassionati di musica, PDU Music è stato presentato il 21 ottobre e nasce in uno spirito di continuità, essendo il marchio PDU fondato dal padre di Mina, Giacomo Mazzini, nel 1967. L'intento del nuovo progetto è quello di offrire al pubblico prodotti discografici di alta qualità, dischi in vinile, nastri magnetici, e di produrre e commercializzare utilizzando il futuro dell'arte digitale, gli NFT, Not Fungible Token. Il multiverso del collezionismo punta a una nicchia di appassionati che potranno conservare pezzi unici per le loro collezioni. Si tratta di vinili da 180 grammi, album con custodia stampata e libretto di 16 pagine con fotografie inedite, disponibili anche su supporto "tape", il nastro magnetico analogico da quarto pollice. La musica prodotta sarà distribuita sul canale dedicato, www.pdumusic.com, attraverso apparecchiature sia analogiche, sia "vintage".

PDU Music propone dischi esclusivi, tra questi Mina e Ivano Fossati

Il marketplace online in cui sarà possibile acquistare vinili, nastri e NFT da collezione vedrà musica esclusiva, non disponibile sulle piattaforme di distribuzione digitale: diversi saranno gli album di Mina, tra cui "Dilettevoli Eccedenze" e "Encadenados", cantato interamente in spagnolo, poi ancora "Mina in Studio 2001/2021" arricchito dalla canzone inedita "Accarezzame".

Nella prima emissione figurano anche tre lavori di Ivano Fossati ("Musica Moderna", "Decadancing" e il doppio live "Dopo tutto"), di Domenico Modugno ("Strada ‘nfosa", "Resta cu' mme" e "Vecchio frack"), l'album "La vita, amico, è l’arte dell’incontro" di Vinicius De Moraes, Giuseppe Ungaretti, Sergio Endrigo, e ancora "Danza" di Mia Martini.

Il primo prodotto completamente inedito, registrato interamente su multitraccia analogico, è "Tre x Una – Fortissimo" di Danilo Rea, al pianoforte, Alfredo Golino, alla batteria, e Massimo Moriconi, al contrabbasso, che interpretano a loro modo i successi di Mina.

NFT da collezione, il primo musicale è di Mina

Con PDU Music nascono anche gli NFT musicali con proposte di opere grafiche di Mauro Balletti, opere digitali con tecnologia Blockchain inedite. Il primo sarà dedicato a Mina e sarà composto da due nuove cover, "Almost blue" e "Eu sei que voi te amar", canzoni mai cantate prima d'ora dalla celebre artista.

Mina è anche la protagonista del nuovo album The Beatles Songbook

Mina canta i Beatles: il 18 novembre uscirà The Beatles Songbook, il nuovo progetto che vede la famosa voce italiana interpretare una delle band più iconiche della musica. Sarà disponibile su CD, 2LP 180 grammi nero, 2LP vinile rosso limitato e numerato in esclusiva per Feltrinelli e 2LP vinile blu limitato e numerato in esclusiva per Amazon. Le 18 canzoni tributo permettono di ascoltare la voce di Mina mentre attraversa le molteplici sfaccettature del canzoniere beatlesiano, raccolte in una confezione con la stessa impostazione grafica di “Paradiso – Lucio Battisti Songbook” edito nel 2018 e che avrà una ricca documentazione con info sui singoli brani. Dal 20 ottobre è già online il singolo inedito, And i love her, registrato per l'album.

TRACKLIST CD

SOMETHING (1993)

MICHELLE

SHE'S LEAVING HOME

LET IT BE

AND I LOVE HER (Inedito)

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS (Inedito)

IF I FELL

MY LOVE

YESTERDAY (Live)

SOMETHING (1971)

OH, DARLING

THE LONG AND WINDING ROAD

COME TOGETHER

SO CHE MI VUOI (IT’S FOR YOU)

YESTERDAY (1993)

THE FOOL ON THE HILL

WHEN I'M 64

HEY JUDE

TRACKLIST 2LP

Disco 1 • Lato A

SOMETHING (1993)

MICHELLE

SHE'S LEAVING HOME

LET IT BE

Disco 1 • Lato B

AND I LOVE HER (Inedito)

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS (Inedito) I

F I FELL

MY LOVE

YESTERDAY (Live)

Disco 2 • Lato A

SOMETHING (1971)

OH, DARLING

THE LONG AND WINDING ROAD

COME TOGETHER

Disco 2 • Lato B